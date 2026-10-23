Θεσσαλονίκη: Νέα εισαγγελική έρευνα για τα 212 ζώα στη Θέρμη – Ελεύθερη αφέθηκε η 54χρονη

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Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 54χρονη, στην κατοικία της οποίας αλλά και σε υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, 212 ζώα, σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Με εισαγγελική παραγγελία διατάχθηκε η διενέργεια νέας προκαταρκτικής εξέτασης– αυτή τη φορά για να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ζώων και να αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα δοθεί έμφαση στη διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπ)- όπου υπάρχει σχετική εγγραφή, διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να εντοπιστεί ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης κάθε ζώου στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Είχε προηγηθεί, επιτόπια αυτοψία μικτού κλιμακίου αστυνομικών και στελεχών των αρμόδιων Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, τόσο στο σπίτι της γυναίκας όσο και σε συνολικά δέκα υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, στα σημεία αυτά εντοπίστηκαν 127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες που διαβιούσαν σε ακάθαρτους χώρους, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η νέα εισαγγελική έρευνα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Η πρώτη έρευνα διατάχθηκε πριν από δύο βδομάδες μετά τη σύλληψη της 54χρονης για επεισόδιο με γυναίκα την οποία φέρεται να απείλησε.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ