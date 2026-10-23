Λήξη συναγερμού στη Θεσσαλονίκη: Άδεια ήταν η «ύποπτη» βαλίτσα

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό μίας εγκαταλελειμμένης βαλίτσας στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή έπειτα από ειδοποίηση περαστικού, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ πραγματοποίησε ελέγχους με εκπαιδευμένους σκύλους. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, η βαλίτσα ήταν τελικά άδεια.

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αστυνομία - ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό μίας «ύποπτης» βαλίτσας στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους.
  • Ένας περαστικός είδε τη βαλίτσα εγκαταλελειμμένη και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείσουν την περιοχή.
  • Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τους προβλεπόμενους ελέγχους, όπου διαπιστώθηκε τελικά ότι η βαλίτσα ήταν άδεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό μίας «ύποπτης» βαλίτσας στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους.

Ένας περαστικός ήταν αυτός που είδε τη βαλίτσα, εγκαταλελειμμένη στο σημείο, και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείσουν την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Όπως διαπιστώθηκε τελικά, η βαλίτσα ήταν άδεια.

 

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