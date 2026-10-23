Λήξη συναγερμού στη Θεσσαλονίκη: Άδεια ήταν η «ύποπτη» βαλίτσα

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό μίας «ύποπτης» βαλίτσας στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους.

Ένας περαστικός ήταν αυτός που είδε τη βαλίτσα, εγκαταλελειμμένη στο σημείο, και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείσουν την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Όπως διαπιστώθηκε τελικά, η βαλίτσα ήταν άδεια.