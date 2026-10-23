Σύρος: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στη Λαζαρέτα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαζαρέτα της Σύρου, όταν Ι.Χ. ανατράπηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΒΙΝ. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν την οδηγό, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

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Τροχαίο Σύρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Λαζαρέτα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.
  • Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής κατάφερε να απεγκλωβίσει την οδηγό από το όχημα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη τραυματισμό στο χέρι.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Λαζαρέτα, κοντά στις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΒΙΝ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα και να την απομακρύνει από το όχημα. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός υπέστη τραυματισμό στο χέρι, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Στην περιοχή βρέθηκε η Διοικήτρια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων, Πύραρχος Γεωργία Τσάφου, η οποία ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις ενέργειες των πυροσβεστών.

Στην αντιμετώπιση του περιστατικού συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί, ενώ πολίτες βοήθησαν στις προσπάθειες επαναφοράς του αυτοκινήτου στους τροχούς του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της ανατροπής.

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