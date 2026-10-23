Σύρος: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στη Λαζαρέτα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη οδηγός

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Λαζαρέτα, κοντά στις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΒΙΝ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα και να την απομακρύνει από το όχημα. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός υπέστη τραυματισμό στο χέρι, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Στην περιοχή βρέθηκε η Διοικήτρια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων, Πύραρχος Γεωργία Τσάφου, η οποία ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις ενέργειες των πυροσβεστών.

Στην αντιμετώπιση του περιστατικού συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί, ενώ πολίτες βοήθησαν στις προσπάθειες επαναφοράς του αυτοκινήτου στους τροχούς του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της ανατροπής.