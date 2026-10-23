Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Τσάπας είναι ο ένας από τους δύο μάρτυρες-κλειδιά στην πολύκροτη υπόθεση – «Γιατί να έχω προσωπικό εναντίον του κ. Λιόλιου;»

Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, Βαγγέλης Τσάπας, είναι ο ένας από τους δύο μάρτυρες στην πολύκροτη υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με παρέμβασή του στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Ο κ. Τσάπας, μιλώντας στην εκπομπή, ανέφερε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να έχει πρόβλημα με τον κ. Λιόλιο, τον οποίο γνώριζε, χωρίς ωστόσο να διατηρεί προσωπική σχέση μαζί του. Παράλληλα, δήλωσε ότι καταθέτει ως μάρτυρας και εξέφρασε τη στενοχώρια του για το γεγονός ότι στο σκάνδαλο που αφορά το ελληνικό μπάσκετ εμπλέκονται νέα παιδιά. Όπως τόνισε, σκοπός του είναι να πει την αλήθεια, κάτι που είναι διατεθειμένος να κάνει ακόμη και αν αυτό έχει προσωπικό κόστος.

Όπως ανέφερε, η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2016, ενώ ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση πριν από εκείνη τη χρονιά. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως υποστήριξε, θα είχε προχωρήσει σε καταγγελία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Τσάπας:

«Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως θα δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο. Με στενοχωρεί ότι χρησιμοποιείτε τώρα πράγματα από το παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αποφάσισα να μιλήσω διότι όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου. Όλα μπορούν να αποδειχθούν ωστόσο αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έφτασαν στα αυτιά μου οι ιστορίες με τα παιδιά, κυκλοφορούν αυτά στον χώρο του μπάσκετ, όταν τα άκουσα, εξερράγην. Εγώ προσωπικό εναντίον του κυρίου Λιόλιου γιατί να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί να μου κάνει εμένα μήνυση ο Λιόλιος, από το 2022; Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2026 και να μην ξέρω εγώ τίποτα για αυτή τη μήνυση. Με αδιάφορο τρόπο χώρισα με τον Λιόλιο. Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, εγώ με την οικογένειά μου και αυτός με τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σβερκούνο. Είμαι στεναχωρημένος από τις εικόνες που βλέπω. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος και καμία εκδίκηση. Δεν έχω μίσος σαν άνθρωπος. Για κανέναν. Αναλαμβάνω πλήρως όλα μου τα λάθη, διότι αυτές οι πράξεις που βγαίνουν είναι τελείως λανθασμένες, δεν το παίζω έξυπνος.

Είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, για αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Αν κρίνετε ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας. Σε δική μου κατάσταση πριν το “16 δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν ήταν δική μου ομάδα ο Φάρος Λάρισας. Έπρεπε όμως να σωθεί η ομάδα για να πουληθεί μετά στη Λήμνο. Θα σας πω το εξής. Είπα κάτι για εκείνον τον αγώνα με τον Γιαννάκη.

Βγήκε και ο κύριος Γιαννάκης να πάει να κάνει παράσταση κατηγορίας. Αυτά βγήκαν χθες, σήμερα είπε πως θέλει να μιλήσει. Αποδεικνύουν πλήρως αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως κάνω και λάθος. Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια. Αν μου επιφέρει κάποιο κόστος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Όταν πήγα στον εισαγγελέα, δεν ήξερα τι θα γίνει. Για εμένα όπως το νιώθω, είναι άδικο να… πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα για ακόμα μια φορά στη ζωή μου. Αυτά με τα σχολικά ήταν η αφορμή για να μιλήσω. Εγώ ήξερα τα πράγματα από μέσα, και όσα έλεγαν με εξαγρίωναν, ωστόσο αυτό με τα παιδιά ξεχείλισαν το ποτήρι. Ο αγώνας της Αναγέννησης Πάτρας με το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχει πλευρά του κυρίου Μπουρούση στην ΕΟΚ, υπήρχε πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και μαζί του συντάχθηκα στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Εγώ ήμουν σε χαμηλές κατηγορίες το 2016, δε θέλω να πάρω θέση για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ τότε. Υπάρχουν άνθρωποι πιο σημαντικοί από εμένα στο μπάσκετ, οι οποίοι ξέρουν πράγματα και πρέπει να πάνε την ιστορία παρακάτω. Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα είναι λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου».