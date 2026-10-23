Ελληνικό μπάσκετ: Οι «στημένοι» αγώνες, τα 100.000 ευρώ και οι πιέσεις στον Γιώργο Μπόγρη – Οι καταθέσεις δύο κρίσιμων μαρτύρων

Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ένα σύστημα χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνονται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός επιχειρηματία και ενός διαιτητή, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Οι δύο μαρτυρίες, που θεωρούνται κρίσιμες από τις δικαστικές Αρχές, περιέχουν ισχυρισμούς για παρεμβάσεις στη διαιτησία, συνεννοήσεις σχετικά με αποτελέσματα αναμετρήσεων, αλλά και πιέσεις προς τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη.

Στις καταθέσεις γίνεται αναφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο, σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγορουμένων, καθώς και σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί του διαιτητή για τη χρήση συνθηματικών φράσεων, μέσω των οποίων φέρεται να καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα επηρέαζαν οι διαιτητικές αποφάσεις την εξέλιξη των αγώνων.

Τα συνθηματικά «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαιτητής που κατέθεσε στην εισαγγελική έρευνα περιέγραψε έναν τρόπο συνεννόησης για τα διαιτητικά σφυρίγματα, στον οποίο χρησιμοποιούνταν οι χαρακτηριστικές εκφράσεις «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, η λέξη «σκόνη» σήμαινε ότι οι διαιτητές έπρεπε να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα προκαλούσαν περιορισμένες αντιδράσεις. Αντίθετα, η φράση «σκόνη και θρύψαλα» αποτελούσε, κατά τον ισχυρισμό του, εντολή να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο μάρτυρας φέρεται να εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούσαν συνήθως είτε στη νίκη συγκεκριμένης ομάδας είτε στην ευνοϊκή μεταχείριση νεαρού αθλητή. Στη δεύτερη περίπτωση, οι διαιτητές φέρονται να καταλόγιζαν περισσότερα φάουλ υπέρ του παίκτη, προκειμένου να βελτιωθούν τα στατιστικά του.

Παράλληλα, ο διαιτητής φέρεται να αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τους τελικούς αγοριών και κοριτσιών του σχολικού πρωταθλήματος του 2026. Όπως υποστήριξε, ικανοποίησε αίτημα κατηγορούμενου επιχειρηματία, ώστε η Αναγέννηση Πάτρας να κατακτήσει τους τίτλους.

Οι ισχυρισμοί για τον αγώνα Εθνικού – Προμηθέα και τα 100.000 ευρώ

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας που εξετάστηκε ως μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε περιστατικά που συνδέονται με τον Βαγγέλη Λιόλιο και την περίοδο κατά την οποία ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι το 2015 μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Λιόλιου και του υπευθύνου του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού. Αντικείμενο της συνάντησης φέρεται να ήταν η αναμέτρηση των δύο ομάδων, με τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα να επιδιώκει ένα αποτέλεσμα που θα βοηθούσε την ομάδα της Πάτρας να εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1 Ανδρών.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ζήτησε από τον παράγοντα του Εθνικού να μην αγωνιστεί η ομάδα του με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στον Προμηθέα. Σε αντάλλαγμα, φέρεται να του υποσχέθηκε ότι θα τον στήριζε στο μέλλον, όποτε χρειαζόταν τη βοήθειά του.

Ο παράγοντας του Εθνικού φέρεται να αποδέχθηκε το αίτημα, δεσμευόμενος ότι η ομάδα του δεν θα διεκδικούσε με όλες τις δυνάμεις της τη νίκη. Στην αναμέτρηση που ακολούθησε, ο Προμηθέας επικράτησε του Εθνικού.

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να αναφέρθηκε και σε ξεχωριστή συμφωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο, η οποία αφορούσε την ενδεχόμενη άνοδο της δικής του ομάδας. Όπως υποστήριξε, είχε δεσμευτεί ότι ο σύλλογός του θα παραιτούνταν από το δικαίωμα ανόδου, εφόσον το εξασφάλιζε, ζητώντας ως αντάλλαγμα 100.000 ευρώ για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας. Κατά τον ισχυρισμό του, το ποσό τελικά καταβλήθηκε.

Το σχέδιο για τις εκλογές της ΕΟΚ και οι συναντήσεις με διαιτητές

Ο επιχειρηματίας φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το 2017 άρχισε να καταρτίζει μαζί με τον Βαγγέλη Λιόλιο ένα σχέδιο για την επικράτηση του τελευταίου στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το σχέδιο προέβλεπε την προσέγγιση και τη στρατολόγηση σωματείων που θα υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και την άτυπη στρατολόγηση διαιτητών.

Την περίοδο εκείνη, όπως ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, ο Βαγγέλης Λιόλιος τού σύστησε για πρώτη φορά έναν επιχειρηματία συνεργάτη του, ο οποίος περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των συγκατηγορουμένων του. Μάλιστα, φέρεται να τον παρουσίασε ως πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του, ενώ παράλληλα τον έφερε σε επαφή με ακόμη έναν κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν διαιτητής.

Κατά τον μάρτυρα, ακολούθησαν πολλές συναντήσεις με διαιτητές στα γραφεία του επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η αναφορά στον Γιώργο Μπόγρη και οι καταγγελλόμενες πιέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε ο επιχειρηματίας μάρτυρας και στην περίπτωση του διεθνούς μπασκετμπολίστα Γιώργου Μπόγρη, ο οποίος είχε συμφωνήσει να αγωνιστεί στον Προμηθέα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε, ο αθλητής δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να αποδεχθεί τη συναινετική λύση του συμβολαίου του, μόλις δύο μήνες μετά την υπογραφή του. Ο μάρτυρας απέδωσε την επιδίωξη αυτή σε επιθυμία και εντολή του τότε προέδρου της ομάδας, Βαγγέλη Λιόλιου.

Στην υπόθεση φέρεται να είχε εμπλοκή και πρόσωπο που διετέλεσε σύμβουλος της ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας και σήμερα περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων.

Όπως υποστήριξε ο επιχειρηματίας, ο συγκεκριμένος παράγοντας είχε προειδοποιήσει ότι, εάν δεν βρισκόταν η «χρυσή τομή» για τη λύση της συνεργασίας, ο Γιώργος Μπόγρης θα δεχόταν τεχνικές ποινές από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την επιβολή ιδιαίτερα υψηλού προστίμου στον αθλητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του μάρτυρα, ο Γιώργος Μπόγρης δέχθηκε πράγματι τεχνικές ποινές σε μία αναμέτρηση, όπως είχε προηγουμένως προειδοποιηθεί.