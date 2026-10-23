Ηράκλειο: 48χρονος οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2026) το πρωί στην περιοχή του ΤΕΙ Ηρακλείου, όταν ένας οικοδόμος ο οποίος εκτελούσε εργασίες, είχε εργατικό ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Σύμφωνα με τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 48χρονο οικοδόμο, γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν ο εργαζόμενος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία, προκειμένου να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.