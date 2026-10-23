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Ηράκλειο: 48χρονος οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε

Ένας 48χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή του ΤΕΙ Ηρακλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από σκαλωσιά κατά την εκτέλεση εργασιών. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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Κοινωνία

Οικοδόμος/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην περιοχή του ΤΕΙ Ηρακλείου, όταν ένας οικοδόμος ο οποίος εκτελούσε εργασίες έπεσε από σκαλωσιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, με τον 48χρονο εργαζόμενο να πέφτει κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
  • Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2026) το πρωί στην περιοχή του ΤΕΙ Ηρακλείου, όταν ένας οικοδόμος ο οποίος εκτελούσε εργασίες, είχε εργατικό ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Σύμφωνα με τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε  στην περιοχή του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 48χρονο οικοδόμο, γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν ο εργαζόμενος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία, προκειμένου να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

 

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