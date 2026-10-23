Αντώνης Σαμαράς: Η αντίδρασή του για το σχόλιο στήριξης του Λάκη Λαζόπουλου στο… κόμμα του – «Επόμενο δεν είναι;»

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Απέφυγε να σχολιάσει ο Αντώνης Σαμαράς τις δηλώσεις του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «καλή επιλογή» για την πολιτική σκηνή, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις για να κυβερνήσει.

Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος παρακολούθησε χθες θεατρική παράσταση, ρωτήθηκε εάν τον ικανοποίησαν οι δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη. Ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, ενώ ακούστηκε να επαναλαμβάνει δύο με τρεις φορές τη φράση «επόμενο δεν είναι;».

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Τι δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Αντώνη Σαμαρά

Σε συνέντευξή του στο Mega, ο Λάκης Λαζόπουλος ρωτήθηκε εάν υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή και αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη από εκείνες που είχε διατυπώσει στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν επισημάνθηκε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, ο Λάκης Λαζόπουλος υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, δίνοντας έμφαση στην πολιτική εμπειρία και την προσωπικότητα του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν έχει σημασία. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς την «ακροδεξιό κόμμα».