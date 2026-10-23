Αχτσιόγλου: Δεν είχα χρησιμότητα στη Βουλή, η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει βαρύνουσα σημασία

Η Έφη Αχτσιόγλου μίλησε την Παρασκευή (23/10) για την απόφασή της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με βασικό στόχο την πολιτική αλλαγή.

Σε συνέντευξή της στο MEGA, ανέπτυξε τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και μίλησε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό εγχείρημα, τις προοπτικές του κόμματος και την «κόντρα» με το ΠΑΣΟΚ.

Εξηγώντας την απόφασή της να παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά, τόνισε ότι «δεν έβλεπα τον εαυτό μου να έχει χρησιμότητα στη Βουλή έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα».

«Η Βουλή δεν μου έλειψε με τον τρόπο που είχε γίνει η συμμετοχή μου το τελευταίο χρονικό διάστημα», είπε και ανέφερε πως θα προέτρεπε «τους παλιούς μου συντρόφους όπως και κάθε πολίτη να στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ. Θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση που έχουμε απέναντι σε ένα καθεστώς που είναι βαθιά προβληματικό και μπορεί αξιόπιστα να φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

Για το αν συζήτησε με τον Αλέξη Τσίπρα πριν στηρίξει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η κα Αχτσιόγλου απάντησε: «Στηρίζω ένα κόμμα γιατί συμφώνησα κάτι με τον Τσίπρα; Δεν καθορίζω την πολιτική μου στάση με βάση το αν συνάντησα τον Τσίπρα. Η πολιτική μου απόφαση έχει να κάνει με την ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση και το γεγονός ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να πετύχει την αλλαγή».

Η Έφη Αχτσιόγλου λέει πως αποφάσισε να γίνει στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. «για δύο λόγους». «Ο ένας έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια οριακή συνθήκη, κυρίως ως προς την ικανότητα των νοικοκυριών και των εργαζομένων να τα βγάλουν πέρα. Το είδατε και στη δημοσκόπηση ότι το 85% των ανθρώπων δυσκολεύεται πάρα πολύ οικονομικά και η κατάστασή τους χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Είμαστε σε μια οικονομικά ασφυκτική συνθήκη. Βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, πέρα από την πολιτική που δεν δίνει ανάσα στο οικονομικό πεδίο, ταυτόχρονα μια σωρεία σκανδάλων και φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής καθώς επίσης και ένα ύφος και ένα ήθος διακυβέρνησης που είναι πολύ προσβλητικό και ταπεινωτικό για τους πολίτες νομίζω.

Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, τους κακομοίρηδες, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτά συνθέτουν μια εικόνα που κατά τη γνώμη μου κάνει επιτακτική, επείγουσα την ανάγκη να αλλάξει η κατάσταση. Θεωρώ ότι η απάντηση πρέπει να έρθει από τα Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο και νομίζω ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα. Έχει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό πρόγραμμα που αναμετράτε με την ευθύνη. Το έχει δείξει αυτό, αναλαμβάνει την ευθύνη. Έχει θέσει από την αρχή ότι στόχος είναι η αλλαγή της διακυβέρνησης. Δεν λέει πως είναι ένα αριστερό κόμμα που θέλω να κάνω μια καταγραφή. Λέει θέλω να έρθω να αλλάξω τη διακυβέρνηση, να εφαρμόσω μια άλλη πολιτική», είπε η κυρία Αχτσιόγλου.

Για τα νούμερα που καταγράφει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δημοσκοπήσεις, η Έφη Αχτσιόγλου, σχολιάζει: «Είναι ένα καινούριο κόμμα, δηλαδή έχει μόλις τεσσεράμιση μήνες ζωής. Έχει εμπεδωθεί στη δεύτερη θέση πολύ γρήγορα, αυτό νομίζω ότι δεν ήταν εύκολο, αυτονόητο. Όποιος έχει παρακολουθήσει ιστορία νέων κομμάτων ξέρει πως θέλουν χρόνο και δεν το πετυχαίνουν κιόλας. Άρα νομίζω πως έχει μια πρώτη σημαντική κατάκτηση. Τώρα χρειάζεται -και το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας- να βρεθεί παντού στην περιφέρεια για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους παραγωγικούς φορείς τα προβλήματα, τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Νομίζω ότι όσο θα ξεδιπλώνεται αυτή η επικοινωνιακή καμπάνια και η επαφή με τον κόσμο στη βάση, τόσο θα ανεβαίνουν τα ποσοστά. Έχω αυτή την πεποίθηση».

Όσον αφορά στο αν μπορεί μόνη της η ΕΛ.Α.Σ. ή αν χρειάζονται συνεργασίες: «Δεν πρέπει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα βάσει μιας εικόνας της στιγμής και μάλιστα μιας στιγμής που η ΕΛ.Α.Σ. δεν είχε ξεδιπλώσει όλη της τη δυναμική. Είναι ένα κόμμα που έχει κάνει την αρχή του, έχει βάλει τις σταθερές του, έχει ένα αρχικό πρόγραμμα αλλά δεν έχει ξεδιπλώσει όλη τη δυναμική του. Θεωρώ ότι μπορεί. Για να μπορέσει όμως, χρειάζεται συσπείρωση πολιτών, εγώ εκεί επικεντρώνω το ζήτημα. Πρέπει να συσπειρωθούν οι πολίτες, πρώτα από όλα να αποδεχτούν ότι για να υπάρξει αλλαγή δεν αρκεί απλά να δηλώνω τη διαφωνία και τη δυσαρέσκειά μου, χρειάζεται να κινηθώ, να στηρίξω έναν φορέα, να εμπλακώ σε αυτόν και δευτερευόντως να μπορέσουν να υπάρξουν τα πολιτικά αιτήματα που μετατρέπουν την οργή των πολιτών και τη δυσαρέσκειά τους σε θετικό αίτημα για αλλαγή. Δηλαδή αυτό το 85% λέει δεν αντέχω άλλο, αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε θέλω να γίνει το διαφορετικό.

«Η ΕΛ.Α.Σ. τώρα οργανώνεται. Τώρα στήνονται οι οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι δεν απέχει από το μοντέλο ενός συλλογικού και δημοκρατικού κόμματος, με δεδομένο ότι τώρα αυτό στήνεται. Μην μου πείτε ποια απόφαση πήρε η οργάνωση πριν από ένα μήνα. Είναι δεδομένο ότι η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει κεντρική σημασία και βαρύνουσα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει φέρει συγκεκριμένα δείγματα γραφής, έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο, αντιμετώπισε ανθρωπιστική κρίση, έχει πετύχει μεγάλες εθνικές συμφωνίες στην εξωτερική πολιτική. Έχεις ένα πρόσωπο με βαρύνουσα σημασία, δεν μπορεί να κάνει κανείς πως δεν παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο και το έβαλα και εγώ. Όταν με ρωτήσατε γιατί πήγα στην ΕΛ.Α.Σ. είπα ένα από τα τρία δεδομένα ότι έχεις τον Αλέξη Τσίπρα, έναν δοκιμασμένο πρωθυπουργό που αναλαμβάνει την ευθύνη και ξέρει με ποια πλευρά τάσσεται. Αυτό δεν καθιστά το κόμμα προσωποκεντρικό. Αυτό καθιστά ένα κόμμα που διαμορφώνεται, όμως, με ένα πρόσωπο σε ηγετικό ρόλο που παίζει τον καθοριστικό ρόλο», σημείωσε.

«Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τόση κόντρα» με το ΠΑΣΟΚ

«Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τόση κόντρα» με το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Αχτσιόγλου. «Θα έλεγα ότι την κυβέρνηση την ευνοεί να δημιουργεί μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή ας σκεφτούμε. Σίγουρα η ΕΛ.Α.Σ. δεν τρώγεται. Ποιον εξυπηρετεί να υπάρχει κόντρα στην αντιπολίτευση; Εντελώς αντικειμενικά, είναι προφανές ότι εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Βλέπω την στηρίζουν και κάποια ταγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό. Σκληρός ανταγωνισμός θα υπάρχει, όλοι ενόψει εκλογών προσπαθούν να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μέτωπο όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι με την κυβέρνηση και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό πρέπει να κάνει η ΕΛ.Α.Σ. και κάνει», συμπλήρωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές οξύνει την αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. ίσως και περισσότερο από ότι με την κυβέρνηση. Όταν προκαλείται η ΕΛ.Α.Σ. θα πρέπει να απαντά», ανέφερε σε άλλο σημείο ενώ σε ερώτηση για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη στάση απάντηση: «ενδεχομένως γιατί πιέζεται. Δηλαδή είναι στην τρίτη θέση, πρέπει να δημιουργήσει μια κόντρα με τον δεύτερο κόμμα. Από εκεί και πέρα ξέρουμε αυτή την τακτική την οποία θεωρώ εσφαλμένη γιατί δεν βοηθά στην πολιτική αλλαγή που ζητούν οι πολίτες. Δηλαδή να βρουν μπροστά τους ένα προγραμματικό πλαίσιο που θα τους φέρει μια καλύτερη μέρα και καλύτερη ζωή.

Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και το τουρκολιβυκό

Για το θέμα των συνεργασιών αν η ΕΛ.Α.Σ. είναι πρώτο κόμμα η Έφη Αχτσιόγλου σχολίασε: «Οποιαδήποτε συζήτηση αφορά στο τι θα γίνει μετά τις εκλογές, τώρα είναι άκυρη. Γιατί μεσολαβούν οι εκλογές. Άρα εγώ δεν εμπλέκομαι σε συζητήσεις για το τι θα γίνει μετά».

«Το τουρκολιβυκό δείχνει την αδυναμία της κυβέρνησης να προλάβει κάποια πράγματα», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.