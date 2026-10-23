Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικά κίνητρα πίσω από την απαγόρευση των social media στα παιδιά»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της, στην κυβερνητική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για εφήβους, κάτω των 15 ετών, αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή «τρώει μαύρο από τη νέα γενιά».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την αντίθεσή της στην απόφαση για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media, για εφήβους κάτω των 15 ετών, αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στην κυβέρνηση.
  • «Ο Μητσοτάκης επειδή τρώει μαύρο από τη νέα γενιά θέλει να κόψει την πρόσβαση στα social media», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
  • Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, κάνοντας λόγο για διαφθορά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για εφήβους κάτω των 15 ετών, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλεσμένη στο Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου.

Social media: Τέλος η πρόσβαση για παιδιά κάτω των 15 – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και πώς θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέφρασε την αντίθεσή της στο μέτρο, υποστηρίζοντας «ότι η κυβέρνηση δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ως προς την προστασία των παιδιών και ότι η Βουλή δεν έλαβε υπόψη τη γνώμη τους, κάτι που, όπως ανέφερε, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στην απόφαση.

Κουτσούμπας στη Βουλή για την απαγόρευση των social media σε εφήβους: Βάζετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα

«Ο Μητσοτάκης τρώει μαύρο από τη νέα γενιά»

«Ο Μητσοτάκης επειδή τρώει μαύρο από τη νέα γενιά θέλει να κόψει την πρόσβαση στα social media», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση των νέων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, κάνοντας λόγο για διαφθορά και αποδίδοντας ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας – Καταθέτει τη Δευτέρα στον ανακριτή

«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ξεκινάει και τελειώνει στο Μαξίμου. Μιλάμε για άλλον έναν θύλακα διαφθοράς», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την κριτική της προς τον πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι το όνομά του, βρίσκεται πίσω από υποθέσεις, που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

«Όποια πέτρα και αν σηκώσεις βρίσκεις από κάτω τον Μητσοτάκη. Είτε είναι τα Τέμπη, είτε είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι οι υποκλοπές, είτε είναι η Βιολάντα, είτε ο θάνατος Μαζωνάκη, για κάθε σκάνδαλο διαφθοράς βρίσκεις τον Μητσοτάκη», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ