Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικά κίνητρα πίσω από την απαγόρευση των social media στα παιδιά»

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Την απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για εφήβους κάτω των 15 ετών, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλεσμένη στο Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέφρασε την αντίθεσή της στο μέτρο, υποστηρίζοντας «ότι η κυβέρνηση δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ως προς την προστασία των παιδιών και ότι η Βουλή δεν έλαβε υπόψη τη γνώμη τους, κάτι που, όπως ανέφερε, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στην απόφαση.

«Ο Μητσοτάκης τρώει μαύρο από τη νέα γενιά»

«Ο Μητσοτάκης επειδή τρώει μαύρο από τη νέα γενιά θέλει να κόψει την πρόσβαση στα social media», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση των νέων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, κάνοντας λόγο για διαφθορά και αποδίδοντας ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ξεκινάει και τελειώνει στο Μαξίμου. Μιλάμε για άλλον έναν θύλακα διαφθοράς», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την κριτική της προς τον πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι το όνομά του, βρίσκεται πίσω από υποθέσεις, που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

«Όποια πέτρα και αν σηκώσεις βρίσκεις από κάτω τον Μητσοτάκη. Είτε είναι τα Τέμπη, είτε είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι οι υποκλοπές, είτε είναι η Βιολάντα, είτε ο θάνατος Μαζωνάκη, για κάθε σκάνδαλο διαφθοράς βρίσκεις τον Μητσοτάκη», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.