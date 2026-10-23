Στη Ζωή Αναστασοπούλου η έδρα του Διονύση Καλαματιανού στον ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαι θετική στην αποδοχή της»

Θετική στην αποδοχή της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Νομό Ηλείας εμφανίζεται η δικηγόρος Ζωή Αναστασοπούλου, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Η ίδια επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αναλάβει τα βουλευτικά καθήκοντα, διατηρώντας την έδρα στο κόμμα. Η ορκωμοσία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

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Ζωή Αναστασοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θετική στην αποδοχή της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Νομό Ηλείας εμφανίζεται η δικηγόρος Ζωή Αναστασοπούλου, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.
  • «Είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια», δήλωσε η Ζωή Αναστασοπούλου στο patrisnews, επιβεβαιώνοντας ότι προτίθεται να αναλάβει τα βουλευτικά της καθήκοντα.
  • Η ορκωμοσία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες αντικατάστασης.

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Θετική στην αποδοχή της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Νομό Ηλείας εμφανίζεται η δικηγόρος Ζωή Αναστασοπούλου, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.

«Είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια», δήλωσε η Ζωή Αναστασοπούλου στο patrisnews, τοποθετούμενη και επισήμως για το θέμα.

Με τη δήλωσή της αυτή, η κ. Αναστασοπούλου επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να ορκιστεί και να αναλάβει τα βουλευτικά της καθήκοντα, διατηρώντας την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δίνοντας τέλος στα σενάρια περί άρνησης ή περαιτέρω ανακατατάξεων.

Η ορκωμοσία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες αντικατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διονύσης Καλαματιανός ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ , μέσω ανάρτησής του στο Facebook, όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά. Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης».

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