Διπλωματικός μαραθώνιος στην Τουρκία: ΥΠΕΞ από Ευρώπη και Μέση Ανατολή αναζητούν λύσεις απέναντι στις συνεχιζόμενες κρίσεις

Υπό την πίεση των συνεχιζόμενων κρίσεων και της έλλειψης λύσεων στη Μέση Ανατολή, υπουργοί Εξωτερικών από οκτώ χώρες της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής συνέρχονται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, σε μια πρωτοβουλία της Άγκυρας που εγκαινιάζει ένα εντελώς νέο σχήμα συνεργασίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας μαζί με τους ομολόγους τους της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας θα συζητήσουν τρόπους για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών συγκρούσεων, με επίκεντρο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που έχει παραλύσει το παγκόσμιο εμπόριο και εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, καθώς και τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αγκυρα επιδιώκει να θέσει στο τραπέζι το παλαιστινιακό ζήτημα και τις ευθύνες του Ισραήλ στην κρίση, καθώς και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που εξαπλώνεται στην Μαύρη Θάλασσα απειλώντας την διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ομως, το θέμα που θα κυριαρχήσει στο προσκήνιο θα είναι ο φάκελος Ιράν.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την διεξαγωγή των συνομιλιών για πρώτη φορά υπό το σχήμα αυτό σε μία συγκυρία μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας στην περιοχή.

«Η σύνοδος θα επιδιώξει την ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στους Ευρωπαίους και χώρες της Μέσης Ανατολής απέναντι σε κρίσεις που δεν έχουμε επιλέξει και μας επηρεάζουν όλους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κοινές ανησυχίες

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ «θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι ιρανικές τακτικές αναπαράγονται στην περιοχή, με τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας που συμβάλλουν στην περαιτέρω αποσταθεροποίησή της», σύμφωνα με το περιβάλλον του.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο ιρανικό καθεστώς και τους δορυφόρους του να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή και τις παγκόσμιες αγορές», θα πει ο Εντ Μίλιμπαντ στην Κωνσταντινούπολη.

Η ανάληψη της πρωτοβουλίας από την Τουρκία για την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης εντάσσεται στην επιδίωξή της να εμφανισθεί ως περιφερειακή δύναμη πρώτου πλάνου και ακολουθεί την υπογραφή τον Αύγουστο της αμυντικής συμφωνίας για την συγκρότηση της Συμμαχίας της Μέκκας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Η Αίγυπτος δεν συμμετέχει στην Συμμαχία της Μέκκας, τουλάχιστον προς το παρόν, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να αναλάβει δράση προς υποστήριξη του Ριάντ απέναντι στους αντάρτες Χούθι.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων μεσανατολικών χωρών να συνέλθουν αρχικά υπό το σχήμα «R4» και θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους ομολόγους τους των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών.

Συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη μετά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης.

«Περιφερειακή υπευθυνότητα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν θα τονίσει ότι η κατάσταση απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλίας από τις χώρες της περιοχής.

«Τα περιφερειακά σχήματα μετατρέπονται σε αξιόπιστες πλατφόρμες», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί σε άλλο φόρουμ με θέμα την διαμεσολάβηση.

«Η εμπειρία μας σε πολλές περιοχές μάς έχει δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να εισαγάγει σταθερότητα έτσι απλά και ότι βιώσιμες λύσεις δεν μπορούν να επιβληθούν από το εξωτερικό. Όσοι ζουν με τον πόλεμο πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίλυσή του».

Ο Χακάν Φιντάν θα εκφράσει επίσης τους φόβους του «για μία ακόμη ευρύτερης κλίμακας σύρραξη» και θα υπενθυμίσει την «ζωτική σημασία» της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τονίζεται στην Αγκυρα.

Η Αγκυρα, οι σχέσεις της οποίας με το Ισραήλ βρίσκονται σε ναδίρ, αλλά διατηρεί καλές σχέσεις με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, επιδιώκει με την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης να δώσει περισσότερο βάρος στο Σύμφωνο της Μέκκας που συγκεντρώνει σε έναν αμυντικό μηχανισμό τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ (Τουρκία), την μεγαλύτερη δύναμη του Κόλπου (Σαουδική Αραβία) και την μοναδική πυρηνική δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου (Πακιστάν).

«Η Συμμαχία της Μέκκας έχει ως στόχο την διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και του μέλλοντος της περιοχής. Με βάση την περιφερειακή ευθύνη, οι προσπάθειες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν», επέμεινε ο Χακάν Φιντάν λίγες ώρες πριν από την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ