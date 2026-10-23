Ρέθυμνο: Μαθήτρια Δημοτικού καταγγέλλεται ότι κυνήγησε με μαχαίρι συμμαθητές της

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση παραβατικότητας και εκδήλωσης βίας ανηλίκων, βλέπει το φως της δημοσιότητας στο Ρέθυμνο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία στην τοπική κοινωνία αλλά κια ευρύτερα.

Σύμφωνα με καταγγελία που βρίσκεται υπό διερεύνηση, μαθήτρια Δημοτικού παρουσιάζει ακραία επιθετική συμπεριφορά, τρομοκρατώντας συμμαθήτριες και συμμαθητές της, στο σχολείο όπου φοιτά.

Κυνηγούσε μικρότερα παιδιά με μαχαίρι

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η κατάσταση φαίνεται πως έφτασε στο απροχώρητο όταν το μικρό κορίτσι, κυνήγησε στην αυλή του σχολείου μικρότερους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, κρατώντας μαχαίρι.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το σοβαρότερο επεισόδιο, σε μια σειρά από συνεχείς προπηλακισμούς, ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς από την πλευρά της συγκεκριμένης μαθήτριας, ενώ αναφέρεται ότι στο παρελθόν είχε χειροδικήσει ακόμη και εναντίον της δασκάλας της. Επιπλέον, το παιδί φέρεται να ισχυριζόταν στους συμμαθητές του, ότι μπορούσε να τους προμηθεύσει ναρκωτικές ουσίες, μέσω του μεγαλύτερου αδελφού της.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Η κατάσταση είναι πλέον έκρυθμη, με τους γονείς να προσανατολίζονται σε νομικές ενέργειες και επίσημες αναφορές, για την προστασία των παιδιών τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, έχει ήδη λάβει γνώση της καταγγελίας και διεξάγει έρευνα για την πλήρη εξέταση της υπόθεσης και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.