Κουτσούμπας στη Βουλή για την απαγόρευση των social media σε εφήβους: Βάζετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα

«Η ουσιαστική προστασία της νέας γενιάς απαιτεί σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική που υποθηκεύει το μέλλον της, απαιτεί τελικά ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης όπου η επιστήμη και η τεχνολογία θα υπηρετούν πραγματικά τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου που αφορά την απαγόρευση της χρήσης υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Όπως επισήμανε, το ΚΚΕ είχε πολύ έγκαιρα αναδείξει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη στιγμή που η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση «παρουσίαζαν τις ψηφιακές πλατφόρμες περίπου ως την κορυφαία κατάκτηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, ως ένα απέραντο χώρο ελευθερίας και δημιουργικότητας».

Τόνισε ότι «πίσω από τους αλγορίθμους βρίσκονται τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποσπάσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη προσοχή, περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Βρίσκονται επιχειρηματικοί κολοσσοί που μετατρέπουν ακόμα και την ανασφάλεια του εφήβου σε εμπορική ευκαιρία».

«Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποια κακή χρήση μιας δήθεν ουδέτερης τεχνολογίας. Πρόκειται για την αξιοποίηση τεράστιων επιστημονικών, τεχνολογικών δυνατοτήτων με αποκλειστικό κριτήριο την καπιταλιστική κερδοφορία ορισμένων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βάζετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», είπε ο Δ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι «η κυβέρνησε αναθέτει στις ίδιες τις πλατφόρμες κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή των περιορισμών», ενώ «προβάλλει την απειλή για ορισμένα πρόστιμα – ψίχουλα σε σχέση για τους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν κάνει την εξάρτηση των παιδιών πηγή αμύθητων κερδών».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε επίσης ότι «στο όνομα της δήθεν προστασίας των ανηλίκων ανοίγουν σοβαρά ζητήματα για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων και την επέκταση της ψηφιακής επιτήρησης, τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων καταγραφής και παρακολούθησης, σε μία περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, κλιμακώνεται η πολεμική προετοιμασία και ενισχύεται το νομοθετικό και τεχνολογικό οπλοστάσιο παρακολούθησης και καταστολής».

Ανέδειξε επίσης το γεγονός ότι «την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για την ανάγκη να απομακρυνθούν τα παιδιά από τις οθόνες, δεν λέει τι τους προσφέρεται στη θέση τους, με τα ατελείωτα ωράρια των γονιών, το πανάκριβο κόστος του αθλητισμού και του πολιτισμού, την έλλειψη δημόσιων χώρων δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.».

«Την ίδια στιγμή μάλιστα προβάλλονται τα πρότυπα του ατομισμού, του ανταγωνισμού, η προετοιμασία της νέας γενιάς να συνηθίσει την “κουλτούρα των φερέτρων”, ενώ η αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων υπονομεύει το δικαίωμα στη μόρφωση, την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο σε ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους» είπε.

«Απέναντι σε όλα τα παραπάνω», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, «δυναμώνει η δυσαρέσκεια του λαού και της νεολαίας, ενισχύονται οι αγωνιστικές διαθέσεις, όπως δείχνουν οι μεγάλες κινητοποιήσεις τις νεολαίας στη Γαλλία και άλλες χώρες τις Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα, όπως απέδειξαν οι χθεσινές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, με πείσμα και αισιοδοξία, κάνοντας σκόνη την κυβερνητική προπαγάνδα και το κλίμα τρομοκρατίας όλων των προηγούμενων ημερών».

«Στην ίδια κατεύθυνση ακολουθούν μεταξύ πολλών άλλων κινητοποιήσεων, η μεγάλη διεθνιστική κινητοποίηση σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο ενάντια στον πόλεμο και σε εκατοντάδες άλλους χώρους δουλειάς στις 30 Οκτώβρη, όπως και το μεγάλο απεργιακό μέτωπο για την απεργία της 25ης Νοεμβρίου» σημείωσε.

«Η λαϊκή δυσαρέσκεια μεγαλώνει»

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, «η λαϊκή δυσαρέσκεια μεγαλώνει, γιατί την ίδια ώρα που εσείς αναμασάτε τα περί “Ελλάδας δύναμη σταθερότητας”, η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής σε όλα τα μέτωπα έχει πλέον απογειωθεί. Καθημερινά είναι πλέον τα πολεμικά διαγγέλματα των υπουργών σας που κάνουν ότι μπορούν για να εμπεδωθεί “η κουλτούρα των φερέτρων”, μιλούν ανοιχτά για “πραγματική εμπλοκή σε ένα μελλοντικό πεδίο μάχης”».

«Αυτή ακριβώς, η πολιτική της εμπλοκής στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ξεμπροστιάστηκε με την τελευταία αρνητική εξέλιξη έγκρισης του απαράδεκτου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης. Αυτές είναι -και με βάση το γνωστό κυβερνητικό σας αφήγημα- οι δήθεν “ισχυρές συμμαχίες” σας, που θα προστατεύσουν τάχα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για άλλη μια φορά η πολιτική σας κατέρρευσε με πάταγο.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Κουτσούμπας «πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα “ήρεμα νερά” που επικαλείστε ότι επικρατούν στις σχέσεις με την Τουρκία, σε συνθήκες που οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι παντού και στην Ανατολική Μεσόγειο, στους οποίους βέβαια εμπλέκονται μέχρι τα μπούνια και η ελληνική και η τουρκική αστική τάξη».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια και ανησυχία θα βρει διέξοδο στη συλλογική οργάνωση και αγώνα, τονίζοντας «μέσα στους αγώνες, στο κίνημα, αναπτύσσονται πραγματικοί δεσμοί αλληλεγγύης, συλλογικότητας, διεκδίκησης. Εκεί η νέα γενιά ανακαλύπτει τη δύναμή της να φέρει τα πάνω-κάτω».

«Και αυτή είναι μια απάντηση πολύ πιο ουσιαστική από τις διάφορες κυβερνητικές καμπάνιες περί “ψηφιακής αποτοξίνωσης”. Γιατί η απαραίτητη αποτοξίνωση της νέας γενιάς πρέπει να γίνει πρώτα από όλα από τη δική σας πολιτική, από τις δικές σας αντιλαϊκές επιλογές. Γιατί η διέξοδος βρίσκεται στη δυνατότητα της νέας γενιάς να κατακτά τη γνώση, να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να δημιουργεί, να επικοινωνεί, να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική-πολιτική ζωή, στην πάλη για την ανατροπή» υπογράμμισε.

«Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνά ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη. Είναι τι ζωή το περιμένει, όταν την κλείσει. Και γι’ αυτή τη ζωή, με σύγχρονα δικαιώματα, με πραγματική ελευθερία, παλεύει με συνέπεια, σταθερότητα και ευθύνη, το ΚΚΕ και η νεολαία του, η ΚΝΕ» είπε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ