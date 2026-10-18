Γεωργιάδης κατά Λαζόπουλου για Σαμαρά: Λάκη μου όπως πήγες κουβά έως τώρα, έτσι θα πας και τώρα

Την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου υπέρ του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι στο παρελθόν ο ηθοποιός ήταν επικριτής του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σήμερα εμφανίζεται να τον στηρίζει, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Λάκη μου, όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές, έτσι θα πας και τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη.

Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.

Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών…

Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες».

Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η @DimokratiaGr (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.

Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών… Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Λαζόπουλος: Ο Σαμαράς είναι μια καλή επιλογή, είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει

Σημειώνεται ότι Λάκης Λαζόπουλος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΜEGA εμφανίστηκε θετικός στο φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά το οποίο χαρακτήρισε «καλή επιλογή». Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε αν πολιτικά υπάρχει επιλογή και απάντησε: «Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας».

Στην παρατήρηση ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, αποκρίθηκε: «Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείς για το αν πέτυχε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Δεν νομίζω, γιατί είναι μουδιασμένος. Δε λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει, δεν λέει ποιο είναι το καινούργιο που θα συμβεί. Δεν λέει τι θα κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει τώρα. Θα την αφήσει έτσι; Η δίκη των Τεμπών θα τελειώσει;» είπε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς την «ακροδεξιό κόμμα».