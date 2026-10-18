Τροχαίο στην Ιεράπετρα: Οδηγός ξερίζωσε ελιές με το αγροτικό όχημά του και «καρφώθηκε» σε μαντρότοιχο – Δείτε εικόνες από το σημείο

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Oδηγός στην Ιεράπετρα έχασε τον έλεγχο του αγροτικού του στην προσπάθειά του να αποφύγει αδέσποτο σκυλί. Στις 3:10 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο οδηγός, επιστρέφοντας από την Ιεράπετρα στη Μακρυλιά, προσπάθησε να αποφύγει σκύλο που πετάχτηκε στον δρόμο.

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, μπήκε στο παρακείμενο ελαιόφυτο, ξερίζωσε τρεις μεγάλες ελιές και χτύπησε σε μαντρότοιχο, ξεσηκώνοντας τους περιοίκους, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα κρεβάτια τους και έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί.

Ο οδηγός είχε Άγιο, καθώς, σύμφωνα με το neakriti.gr, δεν υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό, αλλά πήγε για προληπτικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Ιεράπετρας.