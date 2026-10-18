Μνημόσυνο Μαζωνάκη στη Νίκαια: Συντετριμμένη έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του, Κλειώ – Το συγκινητικό σημείωμα έξω από τον Ιερό Ναό

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Από νωρίς έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα, Κυριακή (18/10) τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.

Η μητέρα του Κλειώ, συντετριμμένη έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης. Η αδελφή του, Βάσω βρισκόταν νωρίτερα στον Ιερό Ναό.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

Ήδη στη Νίκαια, την «παλιά γειτονιά» του τραγουδιστή φτάνουν και οι πρώτοι φίλοι και θαυμαστές του. Ανάβουν κεράκια στη μνήμη του.

Το συγκινητικό σημείωμα

Ένα σημείωμα, τοποθετημένο στα κάγκελα του προαύλιου χώρου της εκκλησίας, προκαλεί συγκίνηση.

«Καλό ταξίδι, Γιώργο» αναφέρει και με στίχους από μια σειρά τραγουδιών του δημοφιλούς καλλιτέχνη, τον αποχαιρετά εκείνος που του έγραψε.

«Με λένε Γιώργο» μας είπε κάποτε και έζησε αναρχικά σαν το δικό μας «Παιδί της νύχτας», αφήνοντας μια φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη» προστίθεται.

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