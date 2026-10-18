Πόθεν Έσχες: Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου οι δηλώσεις – Οι υπόχρεοι και τα στοιχεία που χρειάζονται έλεγχο πριν από την υποβολή

Στις 3 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, με περίπου 300.000 υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr.

Σε περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις, προβλέπεται περιθώριο ενός μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά στους συζύγους, οι οποίοι πλέον υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υπόλοιπα και την περιουσιακή κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, η διαδικασία διευκολύνεται μέσω της αυτόματης άντλησης στοιχείων από διάφορες βάσεις δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται οι επενδύσεις, όπως ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς και τα τραπεζικά υπόλοιπα, οι καταθέσεις και οι πιστωτικές κάρτες.

Αυτόματα αντλούνται επίσης πληροφορίες για τα υπόλοιπα δανείων από τράπεζες και ιδιώτες, καθώς και για τις θυρίδες. Στη δήλωση μπορούν ακόμη να εμφανίζονται στοιχεία για εταιρείες στις οποίες οι υπόχρεοι είναι μέτοχοι, εταίροι ή διαχειριστές, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ.

Τα εισοδήματα αντλούνται από τη φορολογική δήλωση Ε1, ενώ τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας προέρχονται από το Ε9. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου, απαιτούνται επιπλέον το συμβόλαιο και το τίμημα της συναλλαγής. Αντίστοιχα, στοιχεία για τα μεταφορικά μέσα αντλούνται από τη φορολογική δήλωση Ε1.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Το ποιοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζεται από τη συγκεκριμένη ιδιότητα κάθε προσώπου και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), όπου προβλέπεται. Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ ειδικές υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα.

Πώς γίνεται η υποβολή μέσω του pothen.gr

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, ελέγχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δεδομένα που αντλούνται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς. Η προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα της δήλωσης.

Όσα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί ηλεκτρονικά πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου απαιτείται.

Ποια στοιχεία χρειάζονται έλεγχο πριν από την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασταυρώσουν προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι.

Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητη περιουσία, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές.

Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που υπάγεται στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο.