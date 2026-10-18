«10ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα – Οι εναλλακτικές διαδρομές

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στον Δήμο Μαραθώνα, λόγω της διεξαγωγής του «10ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα».

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, θα πραγματοποιηθούν σταδιακές και πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Μαραθώνος και σε άλλες οδούς της περιοχής. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν ανάλογα με το σημείο και το προβλεπόμενο ωράριο, από τις 07:30 έως τις 12:00.

Οι δρόμοι που θα κλείσουν και οι παρακάμψεις

Αναλυτικά οι δρόμοι που θα κλείσουν και οι παρακάμψεις:

1. Λεωφόρος Μαραθώνος – Ρεύμα προς Αθήνα

Από τις 07:30 έως τις 10:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ της αφετηρίας της μαραθώνιας διαδρομής και της συμβολής με την οδό Διονύσου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κίνηση από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Δημοκρατίας, Αγίας Μαρίνας και Φειδιππίδου. Θα υπάρχει δυνατότητα κάθετης διέλευσης οχημάτων.

2, Λεωφόρος Μαραθώνος – Ρεύμα προς Μαραθώνα

Από τις 07:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Κάτω Σουλίου και της αφετηρίας της μαραθώνιας διαδρομής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Δημοκρατίας.

3. Οδός Σπηλαίου Πανός

Από τις 07:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού.

4. Οδός Πλαταιών

Από τις 08:30 έως τις 10:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Μαραθώνος και της οδού Κίμωνος.

Η εναλλακτική διαδρομή θα γίνεται μέσω της οδού Αργιθέας.

5. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Λεωφόρου Διονύσου και οδού Αεροπορίας

Από τις 09:00 έως τις 11:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα θα εξυπηρετούνται μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.

6. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ οδού Αεροπορίας και Λεωφόρου Διονύσου

Από τις 09:20 έως τις 11:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Οι παρακάμψεις θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Για τον Μαραθώνα, μέσω της οδού Αεροπορίας και στη συνέχεια της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στην παραλιακή οδό της Νέας Μάκρης.

Για το Διόνυσο και την Πεντέλη, μέσω της οδού Αεροπορίας, της Λεωφόρου Ποσειδώνος, της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής, στην πλατεία Νέας Μάκρης, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Εφραίμ.

7. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Φειδιππίδου και Μαραθωνομάχων (Τύμβος)

Από τις 10:30 έως τις 11:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Η κίνηση προς Μαραθώνα θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

8. Οδός Μαραθωνομάχων – Περιοχή Τύμβου Μαραθώνα

Από τις 11:00 έως τις 11:40 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων της εισόδου, της εξόδου και της περιφερειακής οδού του Τύμβου Μαραθώνα.

Η κυκλοφορία από και προς τον Μαραθώνα θα διεξάγεται μέσω των οδών Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

9. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Μαραθωνομάχων και Λεωφόρου Κάτω Σουλίου

Από τις 11:00 έως τις 12:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Η εξυπηρέτηση των οχημάτων από και προς τον Μαραθώνα θα γίνεται μέσω των οδών Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς που πρόκειται να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τη διέλευση από τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του αγώνα.