Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από το Μετρό

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Πολυκατοικία στην Κυψέλη
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Έπειτα από τις ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τους ελέγχους, ανοίγει ο δρόμος για επισκευές στα διαμερίσματα που έχουν πληγεί από την πορεία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Ήδη ένας σημαντικός αριθμός συνεργείων βρίσκεται σε αναμονή για να αρχίσει τις επισκευές.

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Οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποδεικνύουν ποια από τα 20 κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μετροπόντικα χρήζουν επισκευών, οι οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα.

Η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει διαβεβαιώσει ότι έχει εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συνεργείων ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι επισκευές των ζημιών, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος της αποκατάστασης, όπως απορρέει από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

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Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάϊο μέχρι σήμερα έχουν επισκευαστεί από την κατασκευάστρια κοινοπραξία 18 διαμερίσματα, σε τρεις πολυκατοικίες, με ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και άλλες φθορές (αρμογές εξοπλισμού κ.ά.) στον άξονα από την πλατεία Κυψέλης, την οδό Σπετσών και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου.

Μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM εντείνουν την προσπάθεια να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες που έχουν φθορές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων παραμένει κλειστό.

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Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στις ενδιάμεσες εκθέσεις, εκτιμάται ότι οι επισκευές θα αφήσουν πίσω τους ασφαλέστερες κατασκευές, δεδομένης μάλιστα της παλαιότητας πολλών κτιρίων.

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