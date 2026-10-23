Ιορδανία: Μακελειό με τουλάχιστον 7 νεκρούς σε εκκλησία – Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου δέκα τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας στην εκκλησία Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπόπτων, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης ή τα στοιχεία των θυμάτων.

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Ασθενοφόρο και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, όπου σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση σε εκκλησία με τουλάχιστον επτά νεκρούς. (Φωτογραφία: Al Mamlaka)
Ασθενοφόρο και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, όπου σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση σε εκκλησία με τουλάχιστον επτά νεκρούς. (Φωτογραφία: Al Mamlaka)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου δέκα τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ, στη νότια Ιορδανία.
  • Δύο ένοπλοι κατέβηκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.
  • Οι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα ή η ταυτότητα των δραστών.

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου δέκα τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ, στη νότια Ιορδανία, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το CNN και το Reuters, η επίθεση σημειώθηκε σε εκκλησία της περιοχής, με τις τοπικές Αρχές να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεκρών και τραυματιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των δραστών.

Η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, Al Mamlaka, μετέδωσε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου δέκα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στην εκκλησία Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, περίπου 118 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αμμάν.

Οι ένοπλοι κατέβηκαν από όχημα και άρχισαν να πυροβολούν

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Mamlaka, δύο ένοπλοι κατέβηκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας στην εκκλησία.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και άτομα σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι ένοπλοι πυροβόλησαν μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους υπόπτους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Ο υπουργός Κυβερνητικής Επικοινωνίας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας, Μοχάμεντ αλ Μομένι, επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται επί τόπου και διερευνούν το περιστατικό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Petra, ο υπουργός ανέφερε ότι θα εκδοθούν επίσημες ανακοινώσεις μόλις επαληθευτούν οι πληροφορίες, καλώντας τους πολίτες να επιτρέψουν στις Αρχές να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία των θυμάτων, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν η επίθεση συνδέεται με θρησκευτικά κίνητρα ή με άλλες διαφορές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αρχική εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες.

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