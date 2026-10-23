Σέρρες: Παρίσταναν τους αστυνομικούς που κυνηγούσαν απατεώνες και άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και λίρες από 71χρονη

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Μια 71χρονη στις Σέρρες έπεσε θύμα απάτης, όταν επιτήδειοι προσποιήθηκαν τους συνεργάτες της αστυνομίας και την έπεισαν να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή από το σπίτι της. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 70χρονος Έλληνας και μία 70χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η πιθανή εμπλοκή τους σε δύο ακόμη παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (20/10), όταν συνεργός των δραστών τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον αστυνομικό.

Ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες για τη σύλληψη ατόμων που εξαπατούσαν πολίτες και της ζήτησε να βάλει σε σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της και να τα αφήσει σε σημείο που της υπέδειξε.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες που εμφανίστηκαν στο σημείο ως «εισπράκτορες» απέσπασαν 1.600 ευρώ, τέσσερις λίρες και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν την επόμενη ημέρα στις Σέρρες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 300 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του 70χρονου.

Οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Χαριλάου- Αναλήψεως, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε δύο ακόμη υποθέσεις απάτης τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπάτησαν μια 87χρονη στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας κοσμήματα συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Έναν μήνα αργότερα, τον Σεπτέμβριο, φέρονται να αφαίρεσαν από 77χρονη στην Καβάλα κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ.

Η συνολική αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που φέρονται να αποσπάστηκαν στις τρεις υποθέσεις ανέρχεται σε περισσότερα από 74.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί και να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.