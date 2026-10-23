Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Αυτά είναι τα 49 παιχνίδια που έχουν μπει στο «στόχαστρο» του ανακριτή – Ζητεί την «συνδρομή» της ΕΕΕΠΠ

Τη συνδρομή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ζητεί ο ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Σύμφωνα με τον ANT1, το αίτημα αφορά 49 περιπτώσεις αναμετρήσεων της περιόδου 2016-2026, για τις οποίες οι δικαστικές αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν είχαν συμπεριληφθεί σε στοιχηματικές πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες και διοργανώσεις του ελληνικού μπάσκετ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται αναμετρήσεις της Basket League, της Α2, της Elite League, εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων, καθώς και διοργανώσεων παίδων, εφήβων και σχολικών ομάδων.
Αναλυτικά οι 49 περιπτώσεις αγώνων που εξετάζονται
- Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών: 8 Ιουνίου 2016, Α2 Εθνική Ανδρών.
- Γ.Σ. Φάρος Λάρισας (ΓΣΛ Φάρο) – Άρης: 17 Μαρτίου 2018, Basket League.
- Τρίκαλα – Πανιώνιος: 10 Απριλίου 2018, Basket League.
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός: 3 Μαΐου 2018, Α΄ ΕΣΚΑ.
- Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας: 15 Δεκεμβρίου 2018, Α2.
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Αιγάλεω: 19 Ιανουαρίου 2019, Γ΄ Εθνική.
- Καστοριά – Φάρος Λάρισας: 9 Φεβρουαρίου 2019, Α2.
- Αταλάντη – ΟΦΗ: 17 Φεβρουαρίου 2019, Β΄ Εθνική.
- Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω: 17 Μαρτίου 2019, Γ΄ Εθνική.
- Χίος – ΟΦΗ: 5 Μαΐου 2019, Γ΄ Εθνική.
- Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας: 5 Οκτωβρίου 2019, Basket League.
- Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ: 12 Οκτωβρίου 2019, Basket League.
- Προμηθέας Πατρών – Λαύριο: 7 Δεκεμβρίου 2019, Basket League.
- Ιωνικός Νικαίας – Πανιώνιος: 21 Δεκεμβρίου 2019, Basket League.
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Μαρούσι: 19 Ιανουαρίου 2020, Β΄ Εθνική.
- Λαύριο – Περιστέρι: 1 Φεβρουαρίου 2020, Basket League.
- Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ: 16 Φεβρουαρίου 2020, Κύπελλο Ελλάδας.
- Αγώνες του Προμηθέα Πατρών: Οι αναμετρήσεις της ομάδας στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, το καλοκαίρι του 2020.
- Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ: 27 Δεκεμβρίου 2020, Basket League.
- Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών: 4 Απριλίου 2021, Basket League.
- Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ: 14 Απριλίου 2021, Basket League.
- Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών: 5 Σεπτεμβρίου 2021, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.
- Ιωνικός Νικαίας – Άρης: 9 Οκτωβρίου 2021, Basket League.
- Αιγάλεω – Πανιώνιος: 24 Οκτωβρίου 2021, Β΄ Εθνική.
- Λαύριο – Ιωνικός Νικαίας: 6 Νοεμβρίου 2021, Basket League.
- Δούκας – ΠΑΟ: 4 Δεκεμβρίου 2021, πρωτάθλημα Εφήβων.
- Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών: 22 Ιανουαρίου 2022, U18 Rising Stars.
- ΠΑΟ – Προμηθέας Πατρών: 6 Φεβρουαρίου 2022, πρωτάθλημα U18.
- Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς: 13 Φεβρουαρίου 2022, Γ΄ Εθνική.
- Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας: 8 Απριλίου 2023, Basket League.
- Προμηθέας Πατρών – Καλαμάτα: 10 Απριλίου 2023, Γ΄ Εθνική.
- Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών: 30 Απριλίου 2023, Γ΄ Εθνική.
- Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014: 24 Οκτωβρίου 2024, National League.
- Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ: 16 Νοεμβρίου 2024, Basket League.
- Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014: 17 Φεβρουαρίου 2025, National League.
- Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ: 8 Μαρτίου 2025, Basket League.
- Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς: 22 Μαρτίου 2025, National League.
- Αθηναϊκός – ΠΑΟ: 23 Μαρτίου 2025, πρωτάθλημα γυναικών.
- Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ: 23 Μαρτίου 2025, Basket League.
- Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Λεμεσού: 10 Μαΐου 2025, Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
- Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη: 11 Μαΐου 2025, Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
- Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας: 14 Μαΐου 2025, National League 2.
- ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας: 20 Οκτωβρίου 2025, Elite League.
- Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄: 20 Ιανουαρίου 2026, National League.
- Προμηθέας Πατρών – Άρης: 24 Ιανουαρίου 2026.
- Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας: 21 Φεβρουαρίου 2026, Elite League.
- Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης: 29 Μαρτίου 2026, Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
- Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Υπατία: 30 Μαρτίου 2026, Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
- ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός: 4 Απριλίου 2026, Elite League.