Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Αυτά είναι τα 49 παιχνίδια που έχουν μπει στο «στόχαστρο» του ανακριτή – Ζητεί την «συνδρομή» της ΕΕΕΠΠ

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Τη συνδρομή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ζητεί ο ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με τον ANT1, το αίτημα αφορά 49 περιπτώσεις αναμετρήσεων της περιόδου 2016-2026, για τις οποίες οι δικαστικές αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν είχαν συμπεριληφθεί σε στοιχηματικές πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες και διοργανώσεις του ελληνικού μπάσκετ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται αναμετρήσεις της Basket League, της Α2, της Elite League, εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων, καθώς και διοργανώσεων παίδων, εφήβων και σχολικών ομάδων.

Αναλυτικά οι 49 περιπτώσεις αγώνων που εξετάζονται