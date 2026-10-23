Πόθεν έσχες: Τέλος χρόνου για την υποβολή του – Ποιοι κινδυνεύουν ακόμη και με φυλάκιση

Προθεσμία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη σχετική πλατφόρμα προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Η είσοδος πραγματοποιείται με προσωπικούς κωδικούς taxisnet, ενώ τα προσωπικά, φορολογικά και περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται και μεταφέρονται αυτόματα με δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών.

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

Πόθεν έσχες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προθεσμία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη πλατφόρμα, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.
  • Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet για την υποβολή της δήλωσης.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εισοδήματα, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα και δάνεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προθεσμία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις  δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη πλατφόρμα, που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet για την υποβολή της δήλωσης. Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο φορολογικό μητρώο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους υπόχρεους να διορθώσουν τυχόν λάθη πριν υποβάλλουν τη δήλωση τους. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εισοδήματα, ακίνητα, τραπεζικοί  λογαριασμοί, οχήματα και δάνεια.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ