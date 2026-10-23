Πόθεν έσχες: Τέλος χρόνου για την υποβολή του – Ποιοι κινδυνεύουν ακόμη και με φυλάκιση

Προθεσμία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη πλατφόρμα, που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet για την υποβολή της δήλωσης. Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο φορολογικό μητρώο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους υπόχρεους να διορθώσουν τυχόν λάθη πριν υποβάλλουν τη δήλωση τους. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εισοδήματα, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα και δάνεια.

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