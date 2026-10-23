Χρυσοχοΐδης: Εγκαινίασε το «FBI της Κρήτης» στις Αρχάνες με 130 αστυνομικούς – Στόχος η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εγκαινίασε τη νέα Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία στεγάζεται στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η υπηρεσία στελεχώνεται από περισσότερους από 130 αστυνομικούς με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και την καταπολέμηση σοβαρών υποθέσεων. Στην τελετή παρέστησαν η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Πολιτική

Κρήτη/εγκαίνια FBI
Πηγή: Cretalive News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη νέα Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
  • Η νέα υπηρεσία στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στις Αρχάνες Ηρακλείου και στελεχώνεται από περισσότερους από 130 άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η λειτουργία της αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων στο νησί, με έμφαση στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και την αντιμετώπιση οργανωμένων παράνομων δραστηριοτήτων.

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Τη νέα Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, γνωστού ως FBI, εγκαινίασε σήμερα (23/10/2026), ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

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Η νέα υπηρεσία στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στις Αρχάνες Ηρακλείου και στελεχώνεται από περισσότερους από 130 άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Σύμφωνα με το Nea Kriti.gr, η λειτουργία της, αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων στην Κρήτη, με έμφαση στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων, την αντιμετώπιση οργανωμένων παράνομων δραστηριοτήτων και τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων εγκληματικότητας.

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Η δημιουργία της Υποδιεύθυνσης αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, με έμφαση στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και στην καταπολέμηση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, αντιστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, καθώς και στελέχη της αστυνομίας από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, βουλευτές και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.

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