Σπανάκης: Διατέθηκαν 235 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΣ για τις μεταφορές μαθητών το 2026

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Αυξήθηκαν κατά 38% το 2026 σε σχέση με το 2019 οι δαπάνες του υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις, στη Βουλή.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών μίλησε για τη χρηματοδότηση μέσα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών προς τις 13 Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών, η οποία έχει αυξηθεί κατά 65 εκατ. ευρώ (ή με άλλα λόγια κατά 38%) συγκριτικά με το 2019.

Στα 235 εκατ. ευρώ οι δαπάνες το 2026

Πιο αναλυτικά, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους προς το σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, το συνολικό ποσό φτάνει τα 235 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος, αυξημένο κατά 65 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019.

Ο Βασίλης Σπανάκης, μίλησε αναλυτικά για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Βόλου και οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εργασίες αφορούν την πλήρη υγρομόνωση του δώματος συνολικής επιφάνειας 3.436. τ.μ., τον έλεγχο των οροφών σε όλα τα σημεία των εργαστηριακών χώρων, τον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αντικεραυνική προστασία του σχολικού συγκροτήματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε εργασίες, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως, για παράδειγμα, η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την εύκολη πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία του Δήμου Βόλου.

Ο κ. Σπανάκης, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων μελετών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.025.000 ευρώ για την κατασκευή του νέου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Βόλου» από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενός νέου σχολείου που θα εξυπηρετεί όλο τον μαθητικό πληθυσμό ΑμεΑ του Ν. Μαγνησίας.

Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκε για την επανεξέταση από το υπουργείο Εσωτερικών ακόμη και παλαιότερων αιτημάτων Δήμων της χώρας, ώστε ιστορικές πόλεις και ιστορικά χωριά που υπέστησαν μαζικές απώλειες και καταστροφές κατά την περίοδο της Κατοχής να αναγνωριστούν ως «Μαρτυρικές Πόλεις» και «Μαρτυρικά Χωριά» αντίστοιχα.

Μεταξύ των αιτημάτων που θα επανεξεταστούν είναι και η αναγνώριση του Ζεμενού Κορινθίας ως Μαρτυρικού Χωριού, ενός χωριού που, σύμφωνα, με τις ιστορικές καταγραφές, υπέστη καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές.

«Η επανεξέταση των ως άνω αιτημάτων αποτελεί θεσμική υποχρέωση του κράτους, συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και αποτελεί μια πράξη απόδοσης τιμής στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους την περίοδο 1941-1944 από τις δυνάμεις της Κατοχής», τόνισε ο κ. Σπανάκης.