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Γεωργιάδης: Ουδείς επαγγελματίας ψυχολόγος χάνει τα δικαιώματά του από τη σύσταση του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»

Με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων», κανένας από όσους έχουν σήμερα άδεια και επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή. Η μόνη υποχρέωση των επαγγελματιών είναι να εγγραφούν εντός ενός έτους στον νέο φορέα, η σύσταση του οποίου υποστηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των αρμόδιων φορέων.

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Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΝΠΔΔ των ψυχολόγων, κανένας από όσους σήμερα έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή.
  • Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, «Δεν χάνει κανένας, που έχει σήμερα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το επάγγελμά του», καθώς η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή στο ΝΠΔΔ εντός ενός έτους.
  • Παράλληλα, σημείωσε ότι 16 από τους 17 φορείς στήριξαν το νομοσχέδιο με το οποίο «οριοθετούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου, για πρώτη φορά, σε μία ενιαία συλλογική έκφραση τους, μέσω της σύστασης ΝΠΔΔ».

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«Με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΝΠΔΔ των ψυχολόγων, κανένας από όσους σήμερα έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει» τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, «όποιος έχει σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, η μόνη του υποχρέωση είναι να εγγραφεί, εντός ενός έτους, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτομάτως, εφόσον έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δικαιούται να εγγραφεί στο ΝΠΔΔ, και εφόσον εγγραφεί, συνεχίζει να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν χάνει κανένας, που έχει σήμερα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το επάγγελμά του», σχολιάζοντας τόσο την ανησυχία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, όσο και σχετική κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σημείωσε επίσης ότι από τους φορείς που εξέφρασαν τη γνώμη τους στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, οι 16 από τους 17 υποστήριξαν το νομοσχέδιο, με το οποίο, όπως είπε, «οριοθετούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου, για πρώτη φορά, σε μία ενιαία συλλογική έκφραση τους, μέσω της σύστασης ΝΠΔΔ», κάτι που έχουν διεκδικήσει και πετύχει σχεδόν όλοι οι κλάδοι της Υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα στον πρώην υφυπουργό Υγείας, και ψυχίατρο, Δ. Βαρτζόπουλο για την επιμέλεια αυτής της «εμβληματικής», όπως την χαρακτήρισε, μεταρρύθμισης.

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