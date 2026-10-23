Γεωργιάδης: Ουδείς επαγγελματίας ψυχολόγος χάνει τα δικαιώματά του από τη σύσταση του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»

«Με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΝΠΔΔ των ψυχολόγων, κανένας από όσους σήμερα έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει» τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, «όποιος έχει σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, η μόνη του υποχρέωση είναι να εγγραφεί, εντός ενός έτους, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτομάτως, εφόσον έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δικαιούται να εγγραφεί στο ΝΠΔΔ, και εφόσον εγγραφεί, συνεχίζει να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν χάνει κανένας, που έχει σήμερα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το επάγγελμά του», σχολιάζοντας τόσο την ανησυχία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, όσο και σχετική κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σημείωσε επίσης ότι από τους φορείς που εξέφρασαν τη γνώμη τους στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, οι 16 από τους 17 υποστήριξαν το νομοσχέδιο, με το οποίο, όπως είπε, «οριοθετούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου, για πρώτη φορά, σε μία ενιαία συλλογική έκφραση τους, μέσω της σύστασης ΝΠΔΔ», κάτι που έχουν διεκδικήσει και πετύχει σχεδόν όλοι οι κλάδοι της Υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα στον πρώην υφυπουργό Υγείας, και ψυχίατρο, Δ. Βαρτζόπουλο για την επιμέλεια αυτής της «εμβληματικής», όπως την χαρακτήρισε, μεταρρύθμισης.