ΚΑΕ ΑΕΚ για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ»

Ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στο ελληνικό μπάσκετ εξέδωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, τονίζοντας πως παρακολουθεί τις εξελίξεις με σκεπτικισμό.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Ήταν 15 Ιουνίου 2022…

Που ήμασταν μόνοι, αλλά υπερήφανοι!

Τότε, που καταγγείλαμε δικαστικώς τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης και ενημερώσαμε τον κόσμο της ΑΕΚ για το «οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης» της ομάδας μας.

Ήταν 16 Νοεμβρίου 2024…

Τότε, που αποβλήθηκαν ο κόσμος μας, ο προπονητής μας, ο αθλητής μας Κουζμίνσκας, η Διοίκηση, μέχρι και οι… πολυθρόνες, στην αναμέτρηση με Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος»… Τότε, που… όλη η Ελλάδα είδε… Μάλλον, «όλη η Ελλάδα ξαναείδε»…

Και ακολούθησαν διώξεις φίμωσης και ντροπής κατά της ΑΕΚ, του μεγαλομετόχου της και του προπονητή της… Παρόλα αυτά δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε το δίκαιο και να καταγγέλλουμε το άδικο.

Ήμασταν ανέκαθεν υπέρ του μοναχικού δρόμου, της προσπάθειας και της καταλλαγής. Δεν υπήρξαμε ποτέ εμπαθείς, αλλά δεν μπορούσαμε (και δεν μπορούμε ποτέ) να μείνουμε αδρανείς στα περιπτώσεις, που κάποιοι ασεβούσαν (ή ασεβούν) κατά της Ιστορίας μας. Γι’ αυτό και η αντίδρασή μας υπήρξε επί σειρά ετών έντονη, με καταγγελία (και) στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Για το λόγο αυτόν, τόσο οι διοικούντες την ΚΑΕ, όσο και ο προπονητής της ΚΑΕ, αλλά και στελέχη της ΚΑΕ, βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα», και από θύματα… «έγιναν» θύτες, και από κατήγοροι… κατηγορούμενοι, πότε στα ποινικά δικαστήρια, και πότε σε «επιτροπές δεοντολογίας», όπου καλούνταν για ν’ αποδείξουν τα… αυταπόδεικτα.

Με… καθόλου ανακούφιση, αλλά με σκεπτικισμό για τα μελλούμενα, παρακολουθούμε εσχάτως όσα διαδραματίζονται/αποκαλύπτονται στο ελληνικό μπάσκετ με καθυστέρηση 4 ετών…

Προφανώς, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα…

Σήμερα πλέον,

διαπιστώνουμε με θλίψη, και με βάση τα έγγραφα της δικογραφίας, που διαρρέουν στο σύνολο των Μ.Μ.Ε., ότι επιβεβαιωνόμαστε.

Με βάση τα γραφόμενα στον Τύπο, στον Τελικό ΑΕΚ-Προμηθέας, της 16ης Φεβρουαρίου 2020, πλησίασαν διαιτητή της αναμέτρησης, προκειμένου να τον επηρεάσουν ν’ αδικήσει την ομάδα μας. Ενώ σύμφωνα με αποκάλυψη τηλεοπτικού σταθμού, στον αγώνα Πρωταθλήματος Προμηθέας-ΑΕΚ, «δόθηκε γραμμή» για αποβολή παίκτη μας (Κουζμίνσκας) κατόπιν άνωθεν εντολής.

Υπήρξε δημοσίευμα και για την αναμέτρηση Προμηθέας-ΑΕΚ της 14ης Απριλίου 2021…

Σε κάθε περίπτωση, η νομική υπηρεσία της ΑΕΚ BC θα ζητήσει τη δικογραφία και προτίθεται να προβεί σε υποστήριξη της κατηγορίας, προς προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά θα προβεί και σε όποια άλλη νομική ενέργεια, προκειμένου να διεκδικήσει αποζημίωση για την ηθική, οικονομική και αγωνιστική βλάβη, που υπέστη.

Διαβεβαιώνουμε τους πάντες και πρωτίστως τον κόσμο της ΑΕΚ, ότι θα είμαστε αμείλικτοι. Θα συνεχίσουμε τον “Ανένδοτο”, που εμείς ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, ακόμα πιο έντονα και ακόμα πιο συντεταγμένα, μέχρι την τελική δικαίωση. Με τέτοια σαπίλα γύρω μας το κύμα αμφισβήτησης θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα.

Η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ!

Για ν’ ανακτήσει η ελληνική καλαθοσφαίριση τη χαμένη της αξιοπιστία και αξιοπρέπεια…»