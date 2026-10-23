ΥΠΕΞ: Έντονη ανησυχία για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Το μήνυμα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Την έντονη ανησυχία τους για τη φονική επίθεση με drone κατά εμπορικού πλοίου ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας εξέφρασαν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Το περιστατικό στα ανοικτά της Κωνστάντζας είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό, τρεις αγνοούμενους και εννέα διασωθέντες ναυτικούς, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ενίσχυση της περιοχής με επιπλέον μέσα θαλάσσιας επιτήρησης και ραντάρ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Uncategorized

ΤΟ ΥΠΕΞ
Πηγή: Ert News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την έντονη ανησυχία του για τη φονική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και τρεις αγνοούνται.
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, καταδίκασε το πλήγμα τονίζοντας: «Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις στοχεύουν αθώες ζωές και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο».
  • Το εμπορικό πλοίο επλήγη από drone ανοικτά της Κωνστάντζας, εν μέσω απότομης αύξησης των φονικών επιθέσεων εναντίον πλοίων τις τελευταίες δύο εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την έντονη ανησυχία του για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο του NATO – Στήριξη ζητεί ο Ζελένσκι από το Όσλο

Σε μήνυμά του στο Χ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη φονική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας». «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και με τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των ναυτικών πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστές» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Μαύρη Θάλασσα: Αγνοούνται 7 ναυτικοί έπειτα από φωτιά σε τάνκερ – Η ΕΕ θα συζητήσει την επιβολή μορατόριουμ στις επιθέσεις

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε σχετικά: «Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις στοχεύουν αθώες ζωές και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο». Συγκεκριμένα, σε μήνυμά της στο Χ η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε: «Είμαι βαθιά ανήσυχη εξαιτίας της ρωσικής κλιμάκωσης στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα πολιτικό πλοίο με πλήρωμα από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν δέχτηκε επίθεση ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας. Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις στοχεύουν αθώες ζωές και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους δικούς του ναύτη που έχασε τη ζωή του. Και με τις οικογένειες των τριών μελών του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις ομάδες διάσωσης που εργάζονται ακατάπαυστα για να τους εντοπίσουν».


Υπενθυμίζουμε ότι η ναυτική Αρχή της Ρουμανίας, το Khoryv, ανέφερε ότι πλοίο με σημαία Κομορών και πλήρωμα 13 Ουκρανών και Αζέρων ναυτικών, εξέπεμψε σήμα κινδύνου σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι της Κωνστάντζας, λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. Εννέα ναυτικοί διασώθηκαν από τη θάλασσα, τρεις αγνοούνται και μία σορός ανασύρθηκε.

«Πρόκειται για μέρος της κλιμάκωσης της Ρωσίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι το πλοίο είχε πληγεί από drone.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταγραφεί απότομη αύξηση των φονικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον επτά φορτηγά πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα, ενώ περίπου 30 ναυτικοί έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι.

Ενδεικτικό της εντεινόμενης ρωσικής επιθετικότητας είναι ότι την Τρίτη, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα στείλει στη Μαύρη Θάλασσα περισσότερα αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης, συστήματα ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει διευκρινίσει ποιες ακριβώς επιχειρησιακές δυνατότητες θα αναπτυχθούν στην περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ