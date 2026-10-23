ΥΠΕΞ: Έντονη ανησυχία για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Το μήνυμα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Την έντονη ανησυχία του για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μήνυμά του στο Χ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη φονική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας». «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και με τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των ναυτικών πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστές» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε σχετικά: «Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις στοχεύουν αθώες ζωές και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο». Συγκεκριμένα, σε μήνυμά της στο Χ η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε: «Είμαι βαθιά ανήσυχη εξαιτίας της ρωσικής κλιμάκωσης στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα πολιτικό πλοίο με πλήρωμα από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν δέχτηκε επίθεση ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας. Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις στοχεύουν αθώες ζωές και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους δικούς του ναύτη που έχασε τη ζωή του. Και με τις οικογένειες των τριών μελών του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις ομάδες διάσωσης που εργάζονται ακατάπαυστα για να τους εντοπίσουν».



Υπενθυμίζουμε ότι η ναυτική Αρχή της Ρουμανίας, το Khoryv, ανέφερε ότι πλοίο με σημαία Κομορών και πλήρωμα 13 Ουκρανών και Αζέρων ναυτικών, εξέπεμψε σήμα κινδύνου σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι της Κωνστάντζας, λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. Εννέα ναυτικοί διασώθηκαν από τη θάλασσα, τρεις αγνοούνται και μία σορός ανασύρθηκε.

«Πρόκειται για μέρος της κλιμάκωσης της Ρωσίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι το πλοίο είχε πληγεί από drone.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταγραφεί απότομη αύξηση των φονικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον επτά φορτηγά πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα, ενώ περίπου 30 ναυτικοί έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι.

Ενδεικτικό της εντεινόμενης ρωσικής επιθετικότητας είναι ότι την Τρίτη, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα στείλει στη Μαύρη Θάλασσα περισσότερα αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης, συστήματα ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει διευκρινίσει ποιες ακριβώς επιχειρησιακές δυνατότητες θα αναπτυχθούν στην περιοχή.