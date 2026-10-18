Τουρκία: Συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ με φόντο τις αντιδράσεις – Νέα ενεργειακή ισχύς στη Μαύρη Θάλασσα

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων πιέσεων στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, η Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες καυσίμων, ενώ παράλληλα επιταχύνει την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών της πόρων.

Η Άγκυρα στρέφεται σε νέες συμφωνίες για τον εφοδιασμό της με ντίζελ, την ώρα που σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές.

Η Τουρκία θα λάβει μέρος του ντίζελ που η Ρωσία διοχετεύει στις παγκόσμιες αγορές, βάσει συμφωνίας της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (18/10/2026) ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Turkey will get some diesel from US-Russia supply deal, energy Minister says.

Bayraktar said the US-Russia diesel supply deal was important in terms of energy security for Turkey. Μόσχα: Μέσα «στις επόμενες ημέρες» οι υπογραφές συμβάσεων σχετικά με τη συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για το ντίζελ — NewTiQ (@TiqNew) October 18, 2026



Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η συμφωνία εφοδιασμού με ντίζελ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Η Άγκυρα βασίζεται στη Ρωσία για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών της αναγκών, καθώς και στο Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες. Παράλληλα, επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών της, μέσω συμφωνιών με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.

Η συμφωνία για το ντίζελ και οι αντιδράσεις

«Η Ρωσία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τώρα κατέληξε σε συμφωνία για το ντίζελ με τον Τραμπ… Μέσω των συνομιλιών που είχαμε, θα λάβουμε μέρος αυτού του ντίζελ στην Τουρκία», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 7, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθώς και στελέχη του ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ΗΠΑ, άσκησαν έντονη κριτική στη συμφωνία.

Μαύρη Θάλασσα: Στο επίκεντρο η αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία, σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία μια δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2028, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα αυτή, θα αυξήσει την ημερήσια παραγωγή της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, στα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Το Σάββατο (17/10/2026), η Τουρκία απέστειλε στη Μαύρη Θάλασσα την πρώτη της πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου, το «Osman Gazi», μια κίνηση που σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, αναμένεται να διπλασιάσει περίπου την ημερήσια παραγωγή από το μεγαλύτερο εγχώριο κοίτασμα φυσικού αερίου, το κοίτασμα «Sakarya», φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από τα τρέχοντα 9,5 εκατομμύρια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 7,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2028, η δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής θα φτάσει στην Τουρκία και μέσω αυτής θα επιτύχουμε παραγωγή 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη δυναμικότητα (από το «Osman Gazi»)», δήλωσε.

«Επομένως, με τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα καλύπτουμε τις ανάγκες τριών στα τέσσερα νοικοκυριά στην Τουρκία με δικό μας φυσικό αέριο», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η ημερήσια παραγωγή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο κοίτασμα θα αυξηθεί στα 550.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου με τη χρήση της δεύτερης πλωτής πλατφόρμας.

Ενεργειακή εξάρτηση και καθυστερήσεις στις έρευνες στο Πακιστάν

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με κατανάλωση 59 δισεκ. κυβικών μέτρων, το περασμένο έτος. Η χώρα βασίζεται στις εισαγωγές για την κάλυψη σχεδόν του συνόλου των αναγκών της σε φυσικό αέριο, καθώς η εγχώρια παραγωγή ανήλθε πέρυσι σε 3,1 bcm, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από το κοίτασμα Sakarya.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης, ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων ανοικτά του Πακιστάν, έχουν καθυστερήσει περίπου έξι μήνες, λόγω των επιπτώσεων που έχει στην περιοχή ο πόλεμος στο Ιράν.