Έιμος Χόκστιν στον ΑΝΤ1: Συμβολική η ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ – Δεν θα έχει καμία επίδραση στην αγορά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ενεργειακός σύμβουλος των Αμερικανών πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν και πρώην υφυπουργός Ενέργειας, Έιμος Χόκστιν, χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τις τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα εκτιμά ότι η συμβολική και μόνον αξία έχει η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ντίζελ, σε συνέντευξή του στον ANT1.

«Πρώτον πιστεύω ότι η Ρωσία δεν μπορεί να παράγει τόσο πολύ ντίζελ, εξαιτίας των όντως σημαντικών πληγμάτων που έχει δεχθεί στα διυλιστήριά της, με δράστες τους Ουκρανούς που υπήρξαν πολύ επιτυχείς στις επιθέσεις τους σε ρωσικά διυλιστήρια. Κι έτσι δεν υπάρχει τόσο πολύ ντίζελ, ώστε να μπορεί να εξαχθεί.

Δεύτερον, αν κοιτάξετε την ανακοίνωση του Προέδρου, δεν πρόκειται στην ουσία για πολύ μεγάλες ποσότητες ντίζελ και υποτίθεται ότι θα πάει και στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι οι ποσότητες για αυτόν το μήνα, 300 χιλιάδες μετρικοί τόνοι, μεταφράζονται σε περίπου – νομίζω – 12 ώρες ζήτησης στις ΗΠΑ για παράδειγμα. Κι αυτό αν όλο το ντίζελ ερχόταν στις ΗΠΑ κι ασφαλώς τα ναυτιλιακά έξοδα είναι πολύ υψηλά. Οπότε πιστεύω ότι είναι στην ουσία μια συμβολική ανακοίνωση. Όχι κάποια που θα είχε οποιαδήποτε επίδραση στην αγορά. Και πιστεύω ότι όσοι συμμετέχουν στις αγορές το γνωρίζουν αυτό» ανέφερε ο Έιμος Χόκστιν

Η βασική συμβουλή που θα έδινε στον Αμερικανό Πρόεδρο για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, είναι η επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, που εάν δεν εμπλακεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με καλπασμό του κόστους ζωής.

«Αν συμβούλευα τον Πρόεδρο Τραμπ, όπως συμβούλευα τους Προέδρους Ομπάμα και Μπάιντεν θα έλεγα “έλα στους Ευρωπαίους συμμάχους και πες τους, κοιτάξτε μπήκα σε αυτόν τον πόλεμο μόνος μου, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Γιατί δεν πάμε μαζί, ως ίσοι, και όπως κάναμε με τις διαπραγματεύσεις πριν από 15 χρόνια για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ας διαπραγματευτούμε μαζί, ας πάμε ως ενωμένο μέτωπο κάνοντας πρώτον, διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεύτερον, να δείξουμε στις χώρες του Κόλπου ότι όλοι δεσμευόμαστε στην ασφάλειά τους. Κι αντιλαμβανόμαστε ότι όποια ζημιά στην ασφάλεια των χωρών του Κόλπου, είναι επίσης ζημιά στην παγκόσμια οικονομία» δήλωσε.

Κομβικό ρόλο στην επανεμπλοκή της Ευρώπης μπορεί να παίξει το Europe Gulf Forum, που μετράει ήδη δύο συναντήσεις χάρις στη διοργάνωση από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ σε συνεργασία με το Atlantic Council, και έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με σημαντικά πρακτικά βήματα στις σχέσεις των δύο κρίσιμων περιοχών.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρα έναν μηχανισμό και πραγματικά ξαφνιάστηκα από το πόσο κρίσιμο ήταν και πόσο καλά απέδωσε το Europe Gulf Forum. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που ίσως οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές θα έπρεπε να συνεχίσουν να αξιοποιούν» κατέληξε ο Έιμος Χόκστιν.