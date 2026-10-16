Το «αντίο» του Κριστόφ Βαζέχα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη – «Καλό ταξίδι, ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε – Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»

Με λόγια σεβασμού και ευγνωμοσύνης αποχαιρέτησε ο Κριστόφ Βαζέχα τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, μετά την είδηση του θανάτου του ανθρώπου με τον οποίο συνέδεσε ένα σημαντικό μέρος της πορείας του στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν ο άνθρωπος που το 1989 έφερε από την Πολωνία στον Παναθηναϊκό τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη συνέχεια μόνιμα στην Ελλάδα και εξελίχθηκε στον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Πολωνός παλαίμαχος άσος αποχαιρέτησε τον «Καπετάνιο» με ανάρτησή του, αναφερόμενος στην καθοριστική συμβολή που είχε στην πορεία του:

«Για μένα, ο «Καπετάνιος» δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας άνθρωπος που σημάδεψε και τη δική μου πορεία. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου έδωσε. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Καλό ταξίδι, ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».