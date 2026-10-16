Παναθηναϊκός: «Έλα ρε Μητσάρα, βάζεις τίποτα;» – Η ατάκα Ιτούδη στον Διαμαντίδη και η συνάντηση με τον Ομπράντοβιτς

Ο Δημήτρης Ιτούδης συναντήθηκε με γνώριμα πρόσωπα από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό πριν από τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας ιδιαίτερο τετ α τετ με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

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Αθλητισμός

Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Ιτούδης
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Μία συνάντηση με έντονο «πράσινο» παρελθόν είχε ο Δημήτρης Ιτούδης πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague.

Ο Έλληνας προπονητής συνομίλησε με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο είχε συνυπάρξει για χρόνια στον Παναθηναϊκό, σε μία περίοδο κατά την οποία οι «πράσινοι» κατέκτησαν πολλά τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Ιτούδης βρισκόταν τότε στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως assistant, ενώ ο Διαμαντίδης είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Η συνάντησή τους πριν από το παιχνίδι στο T-Center συνοδεύτηκε και από μία χαρακτηριστική ατάκα του Ιτούδη προς τον παλαίμαχο άσο του Παναθηναϊκού.

«Έλα ρε Μητσάρα. Βάζεις τίποτα;», του είπε.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Κοντό, θυμίζοντας πρόσωπα και στιγμές από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4, έχοντας ως στόχο να διατηρήσουν το αήττητό τους στη φετινή EuroLeague και να φτάσουν στο 6/6.

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