«Η Γαλλία φλέγεται» λέει ο Τραμπ και… τα ρίχνει στη μετανάστευση

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σχολιάσει τις μαζικές κινητοποιήσεις που παρέλυσαν χθες τη Γαλλία, επιρρίπτοντας την ευθύνη… στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η ευρωπαϊκή χώρα και καλώντας την να κλείσει τα σύνορά της, πριν να είναι πολύ αργά.

«Η Γαλλία φλέγεται!» τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social και προσθέτει: «Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα».

Καλεί δε την γαλλική κυβέρνηση: «Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!».

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