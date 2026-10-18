Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι 2 επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη στο Ξερολάκκι Κονταριώτισσας – Φωτογραφίες

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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, όταν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος με δύο επιβαίνοντες έπεσε στην περιοχή Κονταριώτισσας. Οι επιβαίνοντες, δύο άνδρες, έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μέλη της τοπικής αερολέσχης, ηλικίας 41 και 59 ετών. Ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος και στο παρελθόν είχε χρηματίσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης, ενώ φέρεται να έχει ανέβει και σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, με πολλές ώρες πτήσης. Όπως ανέφερε το Mega, είχε συμμετάσχει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ο 59χρονος εθεωρείτο επίσης έμπειρος πιλότος.

Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Υπενθυμίζεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις περίπου 13:50.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στον χώρο του δυστυχήματος εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους δύο επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ποταμό, σε κοίτη, χωρίς νερό και κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους.