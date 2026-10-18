Πάπας Λέων: Το “ευχαριστώ” στους πιστούς για τη στήριξή τους στην περιπέτεια της υγείας του

Την ευγνωμοσύνη του στο ποίμνιό του, εξέφρασε ο πάπας Λέων ο ΙΔ‘, ο οποίος πήρε χθες (17/10/2026) το απόγευμα εξιτήριο, από την καθολική πολυκλινική της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. Νωρίτερα λοιπόν, ευλόγησε τους πιστούς, που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους ευχαρίστησε για την αγάπη και την στήριξή τους.

«Αισθάνθηκα την στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με την βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», είπε ο Ποντίφικας.



Ο πάπας Λέων, επεσήμανε ότι τις περασμένες ημέρες, με την δοκιμασία που αντιμετώπισε, ένοιωσε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Τζεμέλι.

BREAKING Pope Leo delivers his first public prayer since leaving the hospital following lung cancer surgery marking a powerful return after his health battle #NYI https://t.co/nHe19gTrmw — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 18, 2026



Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Βορειοαμερικανός πάπας επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στην Λατινική Αμερική, η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Η τελική του απόφαση, όμως, θα εξαρτηθεί από το τι θα τον συμβουλέψει η ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση, στην οποία ο ποντίφικας, υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.