Πάπας Λέων: Το “ευχαριστώ” στους πιστούς για τη στήριξή τους στην περιπέτεια της υγείας του

Την ευγνωμοσύνη του στο ποίμνιό του, εξέφρασε ο πάπας Λέων ο ΙΔ‘, ο οποίος πήρε χθες (17/10/2026) το απόγευμα εξιτήριο, από την καθολική πολυκλινική της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. Νωρίτερα λοιπόν, ευλόγησε τους πιστούς, που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους ευχαρίστησε για την αγάπη και την στήριξή τους.
«Αισθάνθηκα την στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με την βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», είπε ο Ποντίφικας.
Pope Leo greets pilgrims at the Sunday Angelus, his first scheduled event since leaving hospital on Saturday.
In his words to pilgrims the Pope spoke of his experience in hospital, saying:
“I would like to thank all those who have prayed for me in recent days. I have truly sensed your support. Thank you!
I wish to express my particular gratitude to the doctors, nurses and all the staff of the Gemelli Hospital.
This experience has made me feel particularly close to all those who are living with illness or infirmity.
Now that I have overcome this delicate phase, as you know, I will gradually resume my activities, always with God’s help and your prayers.”
— Vatican News (@VaticanNews) October 18, 2026
Ο πάπας Λέων, επεσήμανε ότι τις περασμένες ημέρες, με την δοκιμασία που αντιμετώπισε, ένοιωσε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Τζεμέλι.
BREAKING Pope Leo delivers his first public prayer since leaving the hospital following lung cancer surgery marking a powerful return after his health battle
#NYI https://t.co/nHe19gTrmw
— NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 18, 2026
Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Βορειοαμερικανός πάπας επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στην Λατινική Αμερική, η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Η τελική του απόφαση, όμως, θα εξαρτηθεί από το τι θα τον συμβουλέψει η ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση, στην οποία ο ποντίφικας, υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.