Πιερία: Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους – Χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στην Πιερία, μετά την πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους (ελαφρού τύπου), με δύο επιβαίνοντες, στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:50.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στο χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους 2 επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αεροσκάφος βρέθηκε σε κοίτη ποταμού κοντά στην Αερολέσχη

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης ποταμού (χωρίς νερό) πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας. Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα, χωρίς τις αισθήσεις τους σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026.