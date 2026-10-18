Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο με τραγούδι για τις γιαγιάδες… αφιερωμένο στη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου – «Ας μη μάθει ότι το ανέβασα»

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα στο TikTok.

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Η παρουσιάστρια, η οποία βιώνει την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωή της, καθώς είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, επέλεξε να “πειράξει” τη μητέρα της με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Όταν γίνεις γιαγιά».

Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μη μάθει ότι το ανέβασα. Καλή αρχή στο θέατρο», συνδυάζοντας το πείραγμα προς τη μητέρα της με τις ευχές της για την επιστροφή της στη θεατρική σκηνή.

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Δείτε το βίντεο:

@danaibarka__ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μη μάθει ότι το ανέβασα λαλαλαλα 😂😂😂 ——- Καλή αρχή στο θέατρο γιαγι..ΜΑΝΟΥΛΑ 🤎 Μπαμπάδες με ρούμι 5η χρονιά 🍁♬ πρωτότυπος ήχος – ChrisMars

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