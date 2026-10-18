Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε αγροτική έκταση στη Χαλκηδόνα – Δίωξη σε βάρος των 2 συλληφθέντων

Στη σύλληψη δύο ανδρών για περιβαλλοντική ρύπανση με στερεά απόβλητα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Όπως διαπιστώθηκε οι δύο δράστες, ηλικίας 46 και 23 ετών, πετούσαν στερεά απόβλητα σε αγροτική έκταση, που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος.

Το χρονικό της σύλληψης

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (17/10) να επιβαίνουν σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα και να απορρίπτουν σύμμεικτα στερεά απόβλητα, δηλαδή μπάζα ανακαινίσεων με ογκώδη, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον, πανιά και απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.).

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το ανωτέρω φορτίο παρελήφθη από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών που βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, της οποίας συνδιαχειριστές είναι οι συλληφθέντες. Επιπλέον προέκυψε, ότι στο ίδιο σημείο τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ο 46χρονος προέβη σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις ίδιου είδους αποβλήτων, σε κάποιες από τις οποίες ήταν παρών και ο 23χρονος.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών είναι η πρόκληση ρύπανσης, υποβάθμισης και περιβαλλοντικής καταστροφής, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ το όχημα και η ρυμουλκούμενη καρότσα που χρησιμοποιούσαν, κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κλήθηκε σταθμός της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών παραβάσεων.

Αύριο η δίκη στο Αυτόφωρο

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, που τους άσκησε ποινική δίωξη για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφέθηκαν ελεύθεροι και αύριο πρόκειται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.