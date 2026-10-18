Νέα στοιχεία για το μυστήριο της Βερίγγειας Γέφυρας: Τι αποκαλύπτει «καταυλισμός-βάση» 13.800 ετών στην Αλάσκα

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλάσκα προσθέτει ένα νέο κομμάτι στο παζλ της μεγάλης ανθρώπινης μετανάστευσης προς την Αμερική. Στον αρχαιολογικό χώρο Shég’ Xdaltth’í’, ηλικίας περίπου 13.800 ετών, ερευνητές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν πέρασαν απλώς από την περιοχή, αλλά δημιούργησαν έναν καταυλισμό-βάση, τον οποίο χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα για περισσότερους από δύο αιώνες.

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Νέα στοιχεία για το μυστήριο της Βερίγγειας Γέφυρας: Τι αποκαλύπτει «καταυλισμός-βάση» 13.800 ετών στην Αλάσκα. Φωτογραφία: Pexels
Νέα στοιχεία για το μυστήριο της Βερίγγειας Γέφυρας: Τι αποκαλύπτει «καταυλισμός-βάση» 13.800 ετών στην Αλάσκα. Φωτογραφία: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ευρήματα περιλαμβάνουν λίθινα και οστέινα εργαλεία, κατάλοιπα ζώων και φυτών, καθώς και εξαιρετικά διατηρημένους χώρους δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό αμφίπλευρο εργαλείο με λαβή, το οποίο έχει ομοιότητες με αντικείμενα που έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές θέσεις δυτικά της Βερίγγειας Γέφυρας, προς την Ασία. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι υπήρχαν πολιτισμικές επαφές και κοινές παραδόσεις στις δύο πλευρές της αρχαίας χερσαίας γέφυρας.
  • Η ηλικία της τοποθεσίας είναι επίσης καθοριστική. Τα ευρήματα προηγούνται του πολιτισμού Κλόβις, που για μεγάλο διάστημα θεωρούνταν η παλαιότερη ευρέως αποδεκτή ανθρώπινη παρουσία στην Αμερική. Παράλληλα, ορισμένα αντικείμενα παρουσιάζουν ομοιότητες με ευρήματα μεταγενέστερων πολιτισμών της Βόρειας Αμερικής, δημιουργώντας μια πιθανή αρχαιολογική «γέφυρα» ανάμεσα στους πρώτους πληθυσμούς της Αλάσκας και εκείνους που εξαπλώθηκαν νοτιότερα.
  • Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι οι κάτοικοι του χώρου φαίνεται πως επέστρεφαν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, γεγονός που υποδηλώνει έναν οργανωμένο και σχετικά σταθερό τρόπο ζωής — όχι απλώς μια σύντομη στάση στο ταξίδι τους. Η ανακάλυψη δεν λύνει οριστικά το μυστήριο της πρώτης άφιξης των ανθρώπων στην Αμερική. Προσφέρει όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: δείχνει ότι η Βερίγγεια μπορεί να αποτελούσε όχι μόνο διάδρομο μετακίνησης, αλλά και χώρο εγκατάστασης και πολιτισμικής ανάπτυξης.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ιστορία της ανθρώπινης μετανάστευσης είναι γεμάτη από αναπάντητα ερωτήματα, και ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια παραμένει το πώς οι πρώτοι άνθρωποι πάτησαν το πόδι τους στην αμερικανική ήπειρο.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες στρέφουν το βλέμμα τους στη Βερίγγεια Γέφυρα – τη λωρίδα ξηράς που κάποτε ένωνε την Ασία με την Αλάσκα. Σήμερα, μια νέα, εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει φως στο σκοτάδι χιλιάδων ετών και να αλλάξει τα όσα γνωρίζαμε για αυτό το επικό ταξίδι.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, η οποία μελετά πώς οι πρώτοι άνθρωποι αποίκησαν την Αμερική, έφερε στο φως νέα αρχαιολογικά στοιχεία στον «καταυλισμό-βάση» Shég’ Xdaltth’í’ στην Αλάσκα, ηλικίας 13.800 ετών.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν μια σύνδεση ανάμεσα σε τοποθεσίες και στις δύο πλευρές της Βερίγγειας Γέφυρας (ξηράς). Με επικεφαλής την πρώτη συγγραφέα της μελέτης, την ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Κάνσας, Kelly Graf, η ομάδα δήλωσε ότι τα ευρήματα βοηθούν να «αποσαφηνιστεί το πώς και το πότε οι άνθρωποι ταξίδεψαν μέσω της Βερίγγειας Γέφυρας από την Ασία προς την Αμερική», ένα θέμα που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης.

Η τοποθεσία του Shég’ Xdaltth’í’ (Α) Χάρτης της Βερίγγειας που δείχνει την έκταση των πάγων και την έκταση της γέφυρας ξηράς κατά τη διάρκεια των συνθηκών της μέγιστης παγετώδους περιόδου πριν από 18.000 χρόνια [προσαρμογή από (87)]· (Β) περιφερειακός χάρτης της ανατολικής-κεντρικής Αλάσκας. Τα αστέρια υποδεικνύουν τις τοποθεσίες αρχαιολογικών χώρων που χρονολογούνται πριν από 12.750 χρόνια. Πηγή: Graf et al.

Η τοποθεσία του Shég’ Xdaltth’í’
(Α) Χάρτης της Βερίγγειας που δείχνει την έκταση των πάγων και την έκταση της γέφυρας ξηράς κατά τη διάρκεια των συνθηκών της μέγιστης παγετώδους περιόδου πριν από 18.000 χρόνια [προσαρμογή από (87)]· (Β) περιφερειακός χάρτης της ανατολικής-κεντρικής Αλάσκας. Τα αστέρια υποδεικνύουν τις τοποθεσίες αρχαιολογικών χώρων που χρονολογούνται πριν από 12.750 χρόνια. Πηγή: Graf et al.

Τοποθεσία 13.800 ετών «δείχνει» ανθρώπινη παρουσία πριν από τον πολιτισμό Κλόβις

Σύμφωνα με ανακοίνωση για τις ανακαλύψεις, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι πρώτοι άνθρωποι που μετανάστευσαν από τη Βορειοανατολική Ασία πέρασαν από τη Βερίγγεια, μια αρχαία γέφυρα ξηράς που ένωνε την Ασία με την Αμερική.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Κάνσας (KU) σημειώνει ότι οι γενετιστές προβλέπουν πλέον ότι έως και πέντε διαφορετικοί πρώιμοι ανθρώπινοι πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν στη Βερίγγεια μεταξύ 16.000 και 13.000 ετών πριν, προτού αποικήσουν την Αμερική.

Ωστόσο, η ομάδα εξήγησε επίσης ότι οι αρχαιολόγοι δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς αυτοί οι πληθυσμοί -που προκύπτουν από γενετικές αναλύσεις- «συσχετίζονται με την ποικιλομορφία που καταγράφεται στα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής».

Επιπλέον, πιο αμφιλεγόμενα αρχαιολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων που χρονολογούνται σχεδόν 50.000 χρόνια πίσω, υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι ίσως είχαν διασχίσει τον Ειρηνικό Ωκεανό χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τη θεωρία της Βερίγγειας Γέφυρας για τους πρώτους Αμερικανούς.

Για να αναζητήσουν στοιχεία σχετικά με αυτό το αρχαίο μυστήριο, η Graf και οι συνεργάτες της επικεντρώθηκαν σε μια περιοχή της ανατολικής-κεντρικής Αλάσκας, στο νοτιοδυτικό Γιούκον, η οποία περιλαμβάνει 19 αρχαιολογικές τοποθεσίες.

Οι τοποθεσίες αυτές προηγούνται του πολιτισμού Κλόβις (Clovis), του πρώτου κοινά αποδεκτού ανθρώπινου πολιτισμού στην Αμερική, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στα ιστορικά αρχεία πριν από περίπου 13.200 χρόνια.

Αν και οι συγκεκριμένες τοποθεσίες παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, η ομάδα σημείωσε ότι είναι διάσπαρτες σε μια έκταση ελαφρώς μεγαλύτερη από την αμερικανική πολιτεία του Μέριλαντ.

Λίθινα αμφίπλευρα εργαλεία (bifaces) από το στρώμα C1.Ρομβοειδή αμφίπλευρα εργαλεία και θραύσματά τους (Α έως F)· ακατέργαστο αμφίπλευρο εργαλείο από σχιστόλιθο (G)· θραύσματα ολοκληρωμένων αμφίπλευρων εργαλείων με διακριτές αιχμές, βάσεις ή πλευρικές γωνίες (H έως L)· προπλάσματα αμφίπλευρων εργαλείων μεσαίου σταδίου επεξεργασίας (M και O)· και απόκρουσμα γλυφίδας (burin spall) από την κόψη αμφίπλευρου εργαλείου (N). Πηγή φωτογραφίας: B. Potter/University of Kansas 
Λίθινα αμφίπλευρα εργαλεία (bifaces) από το στρώμα C1.
Ρομβοειδή αμφίπλευρα εργαλεία και θραύσματά τους (Α έως F)· ακατέργαστο αμφίπλευρο εργαλείο από σχιστόλιθο (G)· θραύσματα ολοκληρωμένων αμφίπλευρων εργαλείων με διακριτές αιχμές, βάσεις ή πλευρικές γωνίες (H έως L)· προπλάσματα αμφίπλευρων εργαλείων μεσαίου σταδίου επεξεργασίας (M και O)· και απόκρουσμα γλυφίδας (burin spall) από την κόψη αμφίπλευρου εργαλείου (N). Πηγή φωτογραφίας: B. Potter/University of Kansas

Η τοποθεσία περιλαμβάνει τρία αρχαιολογικά στρώματα (φάσεις) που χρονολογούνται στην Ύστερη Πλειστόκαινο εποχή, πριν από 13.800, 13.000 και 12.700 χρόνια. Η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή «αντιπροσωπεύει την πιο πυκνή συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων της προ-Κλόβις και Κλόβις εποχής σε ολόκληρη την Αμερική»

«Ήταν εκεί»: Η τοποθεσία που «γεφυρώνει» δύο ηπείρους αποκαλύπτει τα μυστικά της

Καθώς προηγούμενες έρευνες είχαν χρονολογήσει την τοποθεσία Shég’ Xdaltth’í’ –προφέρεται σεγκ χου-ταλ-ΘΙ και σημαίνει «Ήταν εκεί» στην αθαμπασκανική γλώσσα των ιθαγενών της Αλάσκας– στα 13.800 χρόνια πριν από σήμερα (δηλαδή εκατοντάδες χρόνια πριν από τις πρώτες τοποθεσίες του πολιτισμού Κλόβις), η ομάδα εξέτασε ένα συγκεκριμένο αρχαιολογικό στρώμα που ονομάζεται C1.

Σύμφωνα με ανακοίνωση για τα ευρήματα, η νέα ανάλυση της ομάδας έριξε νέο φως στη «στρωματογραφία, τη ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα, τα τεχνουργήματα, τα εξαιρετικά καλοδιατηρημένα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ζωικά και φυτικά κατάλοιπα» του στρώματος C1.

Η τοποθεσία, η οποία παλαιότερα ονομαζόταν McDonald Creek, αποτελείται από περισσότερα από 80.000 αρχαιολογικά δείγματα και προσέφερε στην ομάδα αρκετά νέα αποδεικτικά στοιχεία. Η Graf και οι συνεργάτες της δήλωσαν ότι το παλαιότερο στρώμα της τοποθεσίας απέδωσε μια «εντυπωσιακή σειρά πολιτισμικών καταλοίπων».

Αυτά περιλάμβαναν αυτό που η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κάνσας (KU) περιέγραψε ως «μια μοναδική μορφή αμφίπλευρου εργαλείου με λαβή», αρκετά οστέινα εργαλεία, ποικίλα ζωικά κατάλοιπα και «εξαιρετικά διατηρημένους χώρους δραστηριοτήτων». «Πρόκειται για ένα αρχείο χωρίς προηγούμενο για αυτή την εποχή στη Βερίγγεια», γράφουν.

Οστέινα τεχνουργήματα από το στρώμα C1.Θραύσματα βελονών (Α έως Η), μια αιχμή σουβλιού (Ι), μενταγιόν με ανοιγμένη τρύπα (J), θραύσματα αιχμών (Κ έως Μ και Ο έως R) και ένα αινιγματικό αντικείμενο (Ν). Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ετικέτες του Πίνακα 2. Πηγή φωτογραφίας: B. Potter/University of Kansas
Οστέινα τεχνουργήματα από το στρώμα C1.
Θραύσματα βελονών (Α έως Η), μια αιχμή σουβλιού (Ι), μενταγιόν με ανοιγμένη τρύπα (J), θραύσματα αιχμών (Κ έως Μ και Ο έως R) και ένα αινιγματικό αντικείμενο (Ν). Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ετικέτες του Πίνακα 2. Πηγή φωτογραφίας: B. Potter/University of Kansas

Η ερευνητική ομάδα σημείωσε ότι τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της μορφής του αμφίπλευρου εργαλείου με λαβή, έμοιαζαν με παρόμοια κειμήλια που ανακαλύφθηκαν σε τοποθεσίες πιο δυτικά, πιο κοντά στην Ασία.

«Η ξεχωριστή μορφή του αμφίπλευρου εργαλείου με λαβή εμφανίζεται σε σύγχρονες (της ίδιας εποχής) τοποθεσίες δυτικά της Βερίγγειας Γέφυρας, υποδηλώνοντας πιθανώς μια δια-Βερίγγεια πολιτισμική σύνδεση», αναφέρουν. Η τοποθεσία απέδωσε επίσης την παλαιότερη γνωστή εγκατάσταση του Πολιτισμικού Συμπλέγματος Νενάνα (Nenana Complex) ανατολικά της Βερίγγειας Γέφυρας, γεγονός που, όπως σημείωσε η ομάδα, παρέχει επίσης «έναν σημαντικό δια-Βερίγγειο πολιτισμικό σύνδεσμο».

Πιο κοντά στη σύνδεση Αρχαιολογίας και Γενετικής: Το χαμένο κομμάτι του παζλ

Πέρα από τις πιθανές συνδέσεις της τοποθεσίας με άλλους χώρους αντίστοιχης ηλικίας στα δυτικά, η ομάδα δήλωσε ότι η εργασία της έφερε επίσης στο φως στοιχεία που τη συνδέουν με τις πρώτες αμερικανικές τοποθεσίες νότια των καναδικών στρωμάτων πάγου. Αυτές περιλαμβάνουν οικισμούς της προ-Κλόβις και της Κλόβις εποχής, καθώς και των πολιτισμών Φόλσαμ (Folsom), Western Stemmed ή/και της Ύστερης Παλαιοϊνδιάνικης περιόδου.

«Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν σε αυτή την τοποθεσία, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες της Αλάσκας ηλικίας άνω των 13.000 ετών, τα οποία είναι κοινά με τα Παλαιοϊνδιάνικα συμπλέγματα στην εύκρατη Βόρεια Αμερική», γράφουν, προσθέτοντας ότι «άλλα τεχνουργήματα στο Shég’ Xdaltth’í’ μοιάζουν με εκείνα που έχουν βρεθεί σε τοποθεσίες της προ-Κλόβις, της Κλόβις, της Φόλσαμ και της Ύστερης Παλαιοϊνδιάνικης περιόδου νοτιότερα, στην εύκρατη Βόρεια Αμερική».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα διαπίστωσε πως οι άνθρωποι που κατοικούσαν στο στρώμα C1 —οι οποίοι δεν άφησαν πίσω τους γενετικό υλικό κατάλληλο για εργαστηριακό έλεγχο— πιθανότατα αντιπροσώπευαν έναν «μόνιμα εγκατεστημένο πληθυσμό της κεντρικής Αλάσκας» που παρέμεινε στο ίδιο σημείο για τουλάχιστον δύο αιώνες.

«Οι ραδιοχρονολογήσεις δείχνουν έως και δύο αιώνες περιοδικής, επαναλαμβανόμενης χρήσης, και τα διακριτά χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής αναδεικνύουν μια οικιακή χρήση του χώρου», εξήγησαν, συμπληρώνοντας ότι «τα στοιχεία αποδεικνύουν πώς η τοποθεσία εξελίχθηκε σε έναν μόνιμο καταυλισμό-βάση (base camp), ο οποίος γνώρισε περισσότερα από διακόσια χρόνια συνεχούς χρήσης».

Όταν συζήτησαν τις πιθανές επιπτώσεις της ανάλυσής τους για την τοποθεσία των 13.800 ετών, οι συγγραφείς της μελέτης χαρακτήρισαν τα ευρήματα «μεταμορφωτικά» (transformational). Δήλωσαν επίσης ότι οι ανακαλύψεις τους συνδέουν τις αρχαιολογικές τοποθεσίες και στις δύο πλευρές της Βερίγγειας Γέφυρας με έναν «συναρπαστικό» τρόπο, «φέρνοντάς μας ενδεχομένως πιο κοντά στη σύνδεση της πρώιμης αρχαιολογικής ποικιλομορφίας με το τρέχον γονιδιωματικό μοντέλο».

 

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