Φωτιά σε δασική έκταση στη Ροδόπη – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά, στη Ροδόπη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης.