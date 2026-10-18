Γαλλία: Τουλάχιστον 500 τραυματίες και πάνω από 1.800 συλλήψεις στις χθεσινές μαζικές διαδηλώσεις – Ανυπολόγιστες ζημιές σε πολλές περιοχές

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πρωτοφανούς κοινωνικής έντασης βρίσκεται η Γαλλία, καθώς οι οργισμένες διαμαρτυρίες για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης συναρτήσει της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το κύμα των μαζικών κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αμαυρώθηκε από εκτεταμένες λεηλασίες, εμπρησμούς και σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Rioters Storm Town Halls and Loot Shops as France Faces Mass Protests Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι – Υπέστη ανακοπή At least 1,800 people were arrested and over 500 emergency responders injured as protests turned violent across France, with a historic town hall set ablaze and shops looted in Paris.

https://t.co/sAnFqS1PAA — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

1.800 συλλήψεις και περισσότεροι από 500 τραυματίες

Ο απολογισμός της βίας είναι βαρύς, με τουλάχιστον 1.800 συλλήψεις και περισσότερους από 500 τραυματίες μεταξύ αστυνομικών, χωροφυλάκων και πυροσβεστών, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times, η εικόνα της επόμενης ημέρας στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών, «συντίθεται» από καμένες περιουσίες, λεηλατημένες μπουτίκ και συντρίμμια, την ώρα που οι δήμαρχοι των μεγάλων αστικών κέντρων ζητούν κατεπειγόντως συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών, για τις υποβαθμισμένες εκπαιδευτικές υποδομές, συνδέονται άρρηκτα με τη γενικότερη λαϊκή δυσαρέσκεια, απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.

Reports of looting and violent clashes are emerging from France amid widespread protests. More than 1,800 arrests and 500 injuries have been reported, though the figures remain unverified. #France #Protests #Europe https://t.co/6PAn36EtTe — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 18, 2026

Το χρονικό των επεισοδίων και ο βαρύς απολογισμός

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, οι αρχές προχώρησαν σε 1.800 συλλήψεις σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, εκ των οποίων οι 855, πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στην περιοχή της πρωτεύουσας. Στις χθεσινές (17/10/2026) διαδηλώσεις, συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό των συμμετεχόντων στους 800.000.

🇫🇷 🪧 💥 France was reeling on Sunday from widespread damage caused in violent protests the day before that saw 1,800 people arrested, a historic town hall torched and widespread looting ➡️ https://t.co/Jxa0cV12Hk https://t.co/BAk28wTTYx — AFP News Agency (@AFP) October 18, 2026

Η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι από το Σάββατο, σχηματίστηκαν πορείες από ομάδες εκατοντάδων έως και άνω των 1.000 ατόμων, στο κέντρο της πόλης. Έως αργά το απόγευμα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, όταν πολυπληθείς ομάδες «εκμεταλλεύτηκαν» την αναταραχή, για να προβούν σε κλοπές, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Παράλληλα με τις υλικές ζημιές και τους τραυματισμούς, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των υπαιτίων και την παραπομπή τους, στη δικαιοσύνη. Μπροστά στην έκταση των καταστροφών, οι δήμαρχοι των τριών μεγαλύτερων πόλεων της χώρας (Παρισιού, Μασσαλίας και Λυών), αιτήθηκαν έκτακτη συνάντηση με την κυβέρνηση.

France in turmoil: Interior Minister Laurent Nuñez says 550,000 people joined 110 demonstrations nationwide on Saturday, including 110,000 in Paris. Organisers claim turnout reached 800,000. Authorities report 400 arrests and 60 injured security personnel amid the unrest and violent clashes. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 17, 2026

Η οικονομική και πολιτική διάσταση της κρίσης

Σύμφωνα με το yahoo finance, είχαν προηγηθεί μαζικές διαδηλώσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με τους φοιτητές και τους μαθητές, να καταγγέλλουν εγκαταλειμμένες σχολικές αίθουσες, ελλείψεις καθηγητών και κτίρια που δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για το βαρύ χειμώνα που είναι προ των πυλών.

1,200 arrested, 150 police officers injured, the grand city hall building collapsed, and elderly people were robbed • Footage from France https://t.co/e0TPa08YM6 — shoko 007 (@SYaacobi) October 18, 2026

Οι διαδηλωτές απέδωσαν την κατάσταση, σε χρόνια έλλειψη χρηματοδότησης, στη δημόσια εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, το διογκούμενο χρέος της Γαλλίας έχει εκτοξεύσει τις αποδόσεις των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών, εκπέμποντας «σήματα κινδύνου», που δεν είχαν εμφανιστεί από την κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2011.

Με τους υποψηφίους της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, να προηγούνται στην κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας την ερχόμενη άνοιξη, οι αγορές χάνουν την εμπιστοσύνη τους, υπό το καθεστώς φόβου, ότι ενδεχομένως κάποια από τις δύο πλευρές, θα λάβει τα επώδυνα μέτρα, που απαιτούνται για την συγκράτηση του ελλείμματος.

Για τον Mujtaba Rahman, διευθύνοντα σύμβουλο Ευρώπης στο Eurasia Group, η Γαλλία «υποφέρει από μια κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, μια κρίση δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης και μια κρίση δυσαρέσκειας της νεολαίας».

«Αλλά η δημοσιονομική κρίση είναι η πιο επικίνδυνη, καθώς βρίσκεται στη βάση πολλών από τα δεινά της χώρας και απειλεί να την οδηγήσει στην καταστροφή», έγραψε σε άρθρο γνώμης στους New York Times την Πέμπτη. «Η Γαλλία, πραγματικά, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού», τόνισε.