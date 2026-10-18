Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι – Υπέστη ανακοπή

Tην τελευταία του πνοή άφησε ένας διαδηλωτής κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ένας διαδηλωτής πέθανε στο Παρίσι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του RTL, υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν σύνδεση με κάποια αστυνομική ενέργεια.

Αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδει και το bfmtv επικαλούμενο αστυνομική πηγή. Όπως αναφέρει, ένας διαδηλωτής αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά (Boulevard Magenta) στο Παρίσι, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από άλλους διαδηλωτές σε σταθμό παροχής επείγουσας βοήθειας στο Σατό ντ’ Ο (Château d’Eau), όπου στη συνέχεια κατέληξε.

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι «ένα άτομο απεβίωσε έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Σημειώνεται ότι στη γαλλική πρωτεύουσα, 13 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, όπως και δύο πυροσβέστες, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, η οποία επισήμανε την παρουσία «βίαιων ομάδων, που χαρακτηρίζονται από το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθός τους [500 έως περισσότερα από 1.000 άτομα]». Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών και των λεηλασιών σε επιχειρήσεις, ωστόσο «η έκταση των ζημιών που παρατηρήθηκαν είναι σημαντική».