Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ – Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου» – Η ανάρτηση πριν από το μνημόσυνο

Μία νέα ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά λίγες ώρες πριν από το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.

Σε ανάρτησή της στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες από τις κοινές στιγμές τους. Η πρώτη εξ αυτών είναι ένα υπογεγραμμένο αυτόγραφο του Γιώργου Μαζωνάκη στην ηθοποιό, η δεύτερη είναι από τον γάμο της με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη και στην τρίτη απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να κρατάει αγκαλιά και να φιλάει την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Τις φωτογραφίες συνοδεύει με τα εξής συγκινητικά λόγια:

«Σύμφωνα με την Εκκλησία, την 40η ημέρα καθορίζεται η θέση που θα έχει η ψυχή των τεθνεώτων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στο Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά. Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε. Γιώργο σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά πια η ψυχούλα σου είναι σε άλλη διάσταση, εκεί που δεν υπάρχουν μικρότητες, φθόνος, κακία. Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της.