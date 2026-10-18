Συναγερμός στη Γερμανία: Έρευνα για παραβίαση του φράχτη στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ένα αυτοκίνητο ενδέχεται να παραβίασε την περίφραξη και να εισήλθε στον χώρο του αεροδρομίου της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το πρωί της Κυριακής.

Το τμήμα του φράχτη που έχει παραβιαστεί βρίσκεται κοντά σε σταθμευμένο ρωσικό εμπορευματικό αεροσκάφος Antonov, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Το περιστατικό κινητοποίησε την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο χώρος ερευνήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, και μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα ούτε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σήμερα θα διενεργηθούν και νέες έρευνες

Ο βόρειος διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου παραμένει κλειστός και οι πτήσεις στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου ανεστάλησαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται «όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε η αστυνομία.

Το περιστατικό του Αυγούστου

Τον Αύγουστο, ερευνητές ανακάλυψαν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που έφερε εκρηκτικά κοντά σε διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου, σε ένα περιστατικό για το οποίο Γερμανοί αξιωματούχοι είπαν στη συνέχεια ότι ευθύνεται η Ρωσία. Η Μόσχα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες αυτές.