Θρασύτατη κλοπή στο κέντρο της Αθήνας: «Άδειασε» ταμειακή μηχανή καταστήματος, ενώ ο ιδιοκτήτης μιλούσε με αστυνομικούς για άλλη… ληστεία

Άνδρας άδειασε την ταμειακή μηχανή καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης είχε βγει για λίγο έξω προκειμένου να καταγγείλει σε αστυνομικούς προηγούμενη κλοπή.

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Κοινωνία

Κλοπή, Αθήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, με έναν άνδρα να αδειάζει την ταμειακή μηχανή την ώρα που ο ιδιοκτήτης μιλούσε με αστυνομικούς για άλλη κλοπή.
  • Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε για λίγο έξω ώστε να αναφέρει σε αστυνομικούς περιπολίας προηγούμενο περιστατικό.
  • Παρότι δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και είδε τις κάμερες ασφαλείας, ο κλέφτης δεν πτοήθηκε και απέσπασε περίπου 280 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Ένας άνδρας κατάφερε να αδειάσει την ταμειακή μηχανή του καταστήματος, ενώ ο ιδιοκτήτης μιλούσε με αστυνομικούς για άλλη… κλοπή.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που παρουσίασε ο Alpha, ο δράστης φαίνεται να πηγαίνει πίσω από το ταμείο, να ανοίγει την μηχανή και ανενόχλητος να αρπάζει τα χρήματα.

Ο κλέφτης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε για λίγο εκτός του καταστήματος, προκειμένου να καταγγείλει σε αστυνομικούς που έκαναν περιπολία, άλλη κλοπή που έγινε τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα ο δράστης, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, είδε ότι το μαγαζί έχει κάμερες που καταγράφουν, αλλά δεν πτοήθηκε και προχώρησε κανονικά στην κλοπή των χρημάτων.

«Δεν τον είδε κανένας. Ήρθε για ένα-δυο λεπτά, μπήκε μέσα, πήραν τα χρήματα. Πήραν περίιπου 280 ευρώ. Δεν τον πρόλαβα γιατί έτρεξε. Γίνονται συνέχεια κλοπές εδώ» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Δείτε το βίντεο:

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