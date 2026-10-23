Θρασύτατη κλοπή στο κέντρο της Αθήνας: «Άδειασε» ταμειακή μηχανή καταστήματος, ενώ ο ιδιοκτήτης μιλούσε με αστυνομικούς για άλλη… ληστεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μία θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Ένας άνδρας κατάφερε να αδειάσει την ταμειακή μηχανή του καταστήματος, ενώ ο ιδιοκτήτης μιλούσε με αστυνομικούς για άλλη… κλοπή.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που παρουσίασε ο Alpha, ο δράστης φαίνεται να πηγαίνει πίσω από το ταμείο, να ανοίγει την μηχανή και ανενόχλητος να αρπάζει τα χρήματα.

Ο κλέφτης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε για λίγο εκτός του καταστήματος, προκειμένου να καταγγείλει σε αστυνομικούς που έκαναν περιπολία, άλλη κλοπή που έγινε τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα ο δράστης, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, είδε ότι το μαγαζί έχει κάμερες που καταγράφουν, αλλά δεν πτοήθηκε και προχώρησε κανονικά στην κλοπή των χρημάτων.

«Δεν τον είδε κανένας. Ήρθε για ένα-δυο λεπτά, μπήκε μέσα, πήραν τα χρήματα. Πήραν περίιπου 280 ευρώ. Δεν τον πρόλαβα γιατί έτρεξε. Γίνονται συνέχεια κλοπές εδώ» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Δείτε το βίντεο: