Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προφυλακιστέος ο Πέτρος Παπαπέτρου – «Προϊόν αποταμίευσης» τα 820.000 ευρώ υποστήριξε στην απολογία του

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρη απολογία του για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή μετά την απολογία του, η οποία διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες.

Στην απολογία του, ο πρώην διαιτητής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το σύνολο των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, προέρχεται από νόμιμες πηγές, επικαλούμενος τις αποδοχές του από την εργασία του ως δασάρχης και διαιτητής, καθώς και οικογενειακά εισοδήματα. Μάλιστα, φέρεται να ανέφερε ότι το ετήσιο εισόδημά του αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοικία του αποτελεί προϊόν αποταμίευσης.

Παράλληλα, εξήγησε ότι προτιμούσε να διατηρεί μετρητά στο σπίτι του και, για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούσε αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο των εξηγήσεών του αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και ότι έκανε οικονομία.

Όσον αφορά τις μαρτυρικές καταθέσεις που τον συνδέουν με συναντήσεις για φερόμενη δωροδοκία, ο Παπαπέτρου αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, προσκομίστηκαν στον ανακριτή στοιχεία που, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά τον χρόνο των επίμαχων συναντήσεων.

Οι απολογίες που ακολουθούν

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης, θα απολογηθούν την Κυριακή.

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τη Δευτέρα η διεθνής διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοϊδης.

Οι 49 αγώνες που ελέγχονται και η σύνδεση με τον Προμηθέα

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα εξετάζει 49 αναφορές σε αγώνες μπάσκετ, στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17 αναμετρήσεις αφορούν τον Προμηθέα Πατρών, σύλλογο με τον οποίο συνδέεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Επιπλέον, τέσσερις αγώνες αφορούν την Αναγέννηση, η οποία συνδέεται με τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες του Προμηθέα, ενώ άλλες επτά αναμετρήσεις αφορούν τον Ιωνικό, στον οποίο είχε διατελέσει παράγοντας ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης.

Η κατάθεση για το προσωνύμιο «Γραμμάριος»

Παράλληλα, νέες μαρτυρικές αναφορές έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές.

Σε μία από τις καταθέσεις, ο Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να χαρακτηρίζεται ως «Γραμμάριος», προσωνύμιο που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, συνδέεται με μήνυμα που φέρεται να είχε αποστείλει σε μάνατζερ.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα γίνεται αναφορά σε ποσότητες 500, 1.000 και 1.500 «γραμμαρίων», με τον όρο να φέρεται ότι χρησιμοποιείται ως κωδική αναφορά σε χρηματικά ποσά.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.