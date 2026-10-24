Γιασικεβίτσιους για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ελπίζω οι αρχές να φτάσουν μέχρι το τέλος της υπόθεσης – Το μπάσκετ είναι ιερό για εμάς»

Η νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο σκάνδαλο που προκαλεί αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Λιθουανός τεχνικός εξέφρασε την ελπίδα οι αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να αποδώσουν ευθύνες, τονίζοντας πως το άθλημα είναι ιερό και πρέπει να προστατευθεί η αξιοπιστία του.

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Αθλητισμός

Γιασικεβίτσιους
INTME / ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και εξέφρασε την ελπίδα οι αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση.
  • «Δεν γίνεται να έχουμε αυτές τις καταστάσεις, όπου πράγματα γίνονται μέσα σε γραφεία και όχι στο γήπεδο», υπογράμμισε ο Λιθουανός τεχνικός, τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της αξιοπιστίας.
  • Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε κάλεσε τους αρμόδιους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, επισημαίνοντας: «Αγαπάμε το μπάσκετ πάρα πολύ και το θέλουμε καθαρό. Είναι ιερό για εμάς».

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Η νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση στη SUNEL Arena αναφέρθηκε στο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Λιθουανός τεχνικός, αφού χαρακτήρισε το άθλημα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όσων ασχολούνται με αυτό, εξέφρασε την ελπίδα οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αθλήματος.

«Υπάρχουν τρία κομμάτια στο μπάσκετ, όπως γίνεται παντού: οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές. Όλες είναι πολύ δύσκολες δουλειές με πολύ στρες» ανέφερε αρχικά ο Γιασικεβίτσιους, για να προσθέσει:

«Δεν γίνεται να έχουμε αυτές τις καταστάσεις, όπου πράγματα γίνονται μέσα σε γραφεία και όχι στο γήπεδο. Ελπίζω οι αρχές να φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης, γιατί αγαπάμε το μπάσκετ πάρα πολύ και το θέλουμε καθαρό. Είναι ιερό για εμάς. Χωρίς αυτό δεν είμαστε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ για τέτοιες υποθέσεις και να είμαστε ειλικρινείς. Ελπίζω να βρουν τις σωστές αποφάσεις και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους. Είναι μία από τις αρχές της δημοκρατίας, έτσι;».

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