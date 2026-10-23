Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 61-64: Πάλεψαν μέχρι τέλους οι «ερυθρόλευκοι», αλλά τους κόστισαν οι απουσίες

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Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όσες δυνάμεις είχε, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Οι σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια περιόρισαν τις επιθετικές του λύσεις, με τη Φενέρμπαχτσε να εκμεταλλεύεται την κόπωση των «ερυθρόλευκων» στα κρίσιμα λεπτά και να φεύγει νικήτρια από τη Sunel Arena με 64-61, υποχρεώνοντας τους Πειραιώτες στην πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα τους στην EuroLeague.

Με τον Παπανικολάου στην αρχική πεντάδα αντί του τραυματία Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός άργησε να βρει ρυθμό στην επίθεση, όμως σύντομα ανέβασε στροφές. Με τους Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ να δίνουν τον τόνο, οι γηπεδούχοι απάντησαν στο αρχικό 1-5 με ένα εντυπωσιακό σερί 17-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +12 (20-8).

Η αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών αποτέλεσε το μεγάλο τους όπλο, καθώς η Φενέρ δυσκολευόταν να βρει σκορ. Ωστόσο, οι απουσίες των Φουρνιέ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ έγιναν αισθητές στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο για περισσότερα από πέντε λεπτά. Παρά την επιθετική δυστοκία, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 34-24.

Η τουρκική ομάδα επέστρεψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα και με σερί 10-0 μείωσε στους δύο πόντους (36-34). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, ανέκτησε διψήφια διαφορά, όμως το τέταρτο φάουλ του Ουόρντ επηρέασε την αμυντική του ισορροπία. Η Φενέρ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πλησίασε στο 49-45 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ κράτησαν όρθιο τον Ολυμπιακό, οδηγώντας τον στο +8 (59-51). Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική.

Η κόπωση άρχισε να γίνεται εμφανής, η επιθετική παραγωγή μειώθηκε δραματικά και η Φενέρ επέστρεψε στο παιχνίδι, περνώντας μπροστά με 62-61 χάρη σε καλάθι του Μπόλντουιν.

Ο Ουόρντ αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο, ενώ μια επεισοδιακή φάση με διεκδίκηση ριμπάουντ και διαδοχικές διαιτητικές αποφάσεις έφερε τη Φενέρ στη γραμμή των βολών. Παρά τις χαμένες προσπάθειες των φιλοξενούμενων, ο Ολυμπιακός είχε μία τελευταία ευκαιρία στα 4,6 δευτερόλεπτα, όμως το σουτ του Βεζένκοφ δεν βρήκε στόχο και το 61-64 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Σαβόν Σιλντς ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Λάρκιν πρόσθεσε 13 πόντους και 5 ασίστ.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ουόρντ με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μιλουτίνοβ κατέγραψε 8 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο ΜακΙντάιρ, παρά την αστοχία του, είχε σημαντικό ρόλο, αγωνιζόμενος σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Η ήττα έριξε τον Ολυμπιακό στο 5-2 μετά την 7η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 6-1, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική: