Γκουτέρες για Ιορδανία: «Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε αμάχους και σε χώρους λατρείας»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουντέρες, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του και καταδίκασε έντονα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ της Ιορδανίας. Τονίζοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες, εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα, ευχήθηκε ανάρρωση στους τραυματίες και ζήτησε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

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Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουντέρες καταδίκασε έντονα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ της Ιορδανίας.
  • Ο ίδιος εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της».
  • Παράλληλα, επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες», επισημαίνοντας πως «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης και να είναι ασφαλείς για όλους».

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Με την επισήμανση ότι «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης», ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στην Ιορδανία.

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Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δια του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ καταδίκασε έντονα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας. Ο ίδιος εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. «Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας ότι «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης και να είναι ασφαλείς για όλους». «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», κατέληξε στην δήλωσή του.

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