Γκουτέρες για Ιορδανία: «Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε αμάχους και σε χώρους λατρείας»

Με την επισήμανση ότι «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης», ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στην Ιορδανία.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δια του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ καταδίκασε έντονα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας. Ο ίδιος εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. «Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας ότι «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης και να είναι ασφαλείς για όλους». «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», κατέληξε στην δήλωσή του.