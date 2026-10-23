Εμανουέλ Μακρόν: «Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η τρομοκρατική και ρατσιστική επίθεση στην Τραπ»

Η ρατσιστική φονική επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Τραπ στα περίχωρα των Παρισίων είχε ως συνέπεια έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα δωδεκάχρονο κορίτσι. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στο σημείο του εγκλήματος, χαρακτηρίζοντας το συμβάν σημείο καμπής για τη Γαλλική Δημοκρατία και καλώντας τους πολίτες σε ομόνοια και ενότητα. Το περιστατικό εκτυλίσσεται εν μέσω γενικευμένου αναβρασμού στη Γαλλία, με την κυβέρνηση να δηλώνει πλήρη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και δικαιοσύνης.

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Εμανουέλ Μακρόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημείο καμπής για την Γαλλική Δημοκρατία και το ίδιο το κράτος χαρακτήρισε ο Εμανουέλ Μακρόν την ρατσιστική φονική επίθεση στην πόλη Τραπ, καλώντας τους Γάλλους να επιδείξουν «ομόνοια» και «ενότητα».
  • Η επίθεση από έναν λευκό άνδρα με πυροβολισμούς στα περίχωρα των Παρισίων είχε ως συνέπεια έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα δωδεκάχρονο κορίτσι.
  • Το άγριο περιστατικό συνέβη ενώ η Γαλλία βρίσκεται σε αναβρασμό, με την αστυνομία να παραμένει επί ποδός σε ισχυρή παράταξη ενόψει νέων διαδηλώσεων αυτό το Σαββατοκύριακο.

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Σημείο καμπής για την Γαλλική Δημοκρατία και το ίδιο το κράτος χαρακτήρισε ο Εμανουέλ Μακρόν την ρατσιστική φονική επίθεση στην πόλη Τραπ.

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«Είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία της Γαλλίας επειδή για πρώτη φορά σχεδιάζεται τρομοκρατική επίθεση για να σκοτώσουν τους συμπατριώτες μας, τα παιδιά μας, λόγω του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας τους» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος μετέβη νωρίτερα σήμερα στο σημείο του εγκλήματος. Παράλληλα, κάλεσε τους Γάλλους να επιδείξουν «ομόνοια» και «ενότητα». «Ούτε φόβος, ούτε οργή», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

 

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Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή» και διαβεβαίωσε ότι «όλες οι δυνάμεις ασφαλείας και της δικαιοσύνης έχουν κινητοποιηθεί πλήρως».

Η επίθεση από έναν λευκό άνδρα με πυροβολισμούς στην πόλη Τραπ στα περίχωρα των Παρισίων είχε ως συνέπεια έναν νεκρό και τρεις τραυματίες μεταξύ των οποίων ένα δωδεκάχρονο κορίτσι. Το άγριο περιστατικό συνέβημ την ώρα που η Γαλλία βρίσκεται σε αναβρασμό, μετά τις ταραχές του περασμένου Σαββατοκύριακου στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων για το κόστος ζωής, από τις χειρότερες βιαιοπραγίες στους δρόμους των τελευταίων ετών.

Περισσότερες διαδηλώσεις αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως από συνδικάτα και τα Κίτρινα Γιλέκα. Όμως η αστυνομία θα βρίσκεται επί ποδός σε ισχυρή παράταξη, μετά από μια εβδομάδα νυχτερινών απαγορεύσεων κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

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